BLOGI JA TIPPHETKED | Euroliiga: Barcelona näppas Baskonialt juba kindlana näiva võidu, Raieste väljakule ei saanud

Korvpalli Euroliiga (30.10)

Nikola Mirotic viskas Barcelona kasuks 18 punkti ja võttis 7 lauapalli, Brandon Davies lisas 12 ja Alex Abrines 10 punkti. Baskoniale tõid Zoran Dragic ja Achille Polonara vastavalt 15 ja 14 punkti.

Barcelona lõpetas mängu 11:0 spurdiga.

Mirotic blokeerib Alec Petersi viske ja Barcelona võidab 72:71. Uskumatu mäng!

Baskonia tagamees Pierria Henry viskas korvi alt mööda, aga palli lükkas auti Barcelona mängija. Baskonia saab uue võimaluse, aga aega on vaid 2,1 sekundit.

Nick Calathes viskab mööda ja Baskonial jääb rünnakuaega 16 sekundit.

Baskonia kaotab kaks korda järjest palli! Esimesel korral sai Alex Abrines kiirrünnakus palli korvi suruda, teisel korral tehti Nikola Miroticile viga. Barcelona on 33 sekundit enne lõppu 72:71 peal.

Kyle Kurici kolmene vähendab Baskonia eduseisu 56 sekundit enne lõppu vaid 71:70 peale! Üks rünnak varem skooris korvi alt Brandon Davies.

Vahepeal kasvas Baskonia vahespurt 16:0 peale, aga Barcelona pole alla andnud. Seitse punkti neile järjest, Baskonia edu on kaks minutit enne normaalaja lõppu 71:65.https://twitter.com/EuroLeague/status/1322288407813509121?ref_src=twsrc%5Etfw

Tuletame meelde, et ühe Hispaania "suure" on Baskonia sel hooajal Euroliigas juba kotti pannud, esimeses voorus alistati Madridi Real 76:63.

Baskonia on teinud 13:0 vahespurdi ja kuus minutit enne normaalaja lõppu juhitakse 65:58.

Barcelona on Baskonia vastu endiselt peal, aga enne neljandat veerandaega on edu vaid 58:56. Meie mehega on seis endine - null minutit, null sekundit. Mirotic on Barcelonale toonud 16 punkti, Zoran Dragic on Baskonia kasuks visanud 13 punkti.

Anadolu Efes sai hooaja teise võidu kätte, Olympiacost võideti võõrsil 84:79. Vasilje Micic viskas Efesi kasuks 20 punkti ja andis 7 resultatiivset söötu, Shane Larkini selle hooaja debüüt lõppes 15 punktiga. Olympiacosele tõi Hassan Martin 11 punkti.Efesil on nüüd kaks võitu ja kolm kaotust, Olympiacosel on kolm võitu ja kolm kaotust.

Anadolu Efes on Piraeuses enne neljandat veerandit ees 63:57. Vasilje Micic on Efesile toonud 18 punkti ja 6 lauapalli, Georgios Printezis on Olympiacose kasuks visanud 9 punkti.https://twitter.com/EuroLeague/status/1322269951193997312?ref_src=twsrc%5Etfw

Barcelona võitis esimese poolaja Baskonia vastu 39:37. Raieste on Baskonia poolt ainus, keda pole väljakule lastud. Üleplatsimees on seni Barcelona äss Nikola Mirotic 9 punktiga, Pierria Henry ja Youssoupha Fall on Baskoniale toonud 8 punkti.https://twitter.com/EuroLeague/status/1322271385205559297?ref_src=twsrc%5Etfw

Barcelona on 11 minuti järel Baskonia vastu 25:21 ees. Raieste pole minuteid saanud.

Anadolu Efes võitis esimese poolaja Olympiacose vastu 44:38. Vasilje Micic on Efesile toonud 12 punkti, pingilt sekkunud Shane Larkini arvel on 4 punkti. Olympiacose kasuks on Aaron Harrison visanud 7 punkti.

Baskonia algkoosseisus Raiestet pole. Kui viimaseid kohtumisi aluseks võtta, siis täna ilmselt eestlast platsile ei lasta. Kui vahe suureks läheb, võib see muidugi juhtuda.https://twitter.com/Baskonia/status/1322257306957062144?ref_src=twsrc%5Etfw

Kümne minuti pärast algab ka Baskonia - Barcelona mäng.https://twitter.com/Baskonia/status/1322254112986173440?ref_src=twsrc%5Etfw

Anadolu Efes võidab esimese veerandi Olympiacose vastu 29:26. Kahe tiimi peale tehti väljakult vaid kuus möödaviset.https://twitter.com/EuroLeague/status/1322256012351594500?ref_src=twsrc%5Etfw

Efes juhib kuue minuti järel 19:14. Efesi tsenter Bryant Dunston tõusis Euroliiga blokimeistrite edetabelis esimese kohale, ameeriklane on Euroliigas karjääri jooksul käe peale pannud 250 viskele.https://twitter.com/EuroLeague/status/1322254239314399232?ref_src=twsrc%5Etfw

Alanud on ka päeva teine mäng Piraeuse Olympiacose ja Istanbuli Anadolu Efesi vahel. Efesi ridades peaks selle hooaja debüüdi tegema viimaste aastate komeet Shane Larkin. Algkoosseisus teda siiski veel pole.Kreekas peetavat kohtumist jälgib kohapeal ka kahekordne NBA põhiturniiri kõige väärtuslikum mängija Giannis Antetokounmpo.https://twitter.com/Eurohoopsnet/status/1322252031210512384?ref_src=twsrc%5Etfw

Himkil on nüüd tabelis üks võit ja viis kaotust, Crvena zvezdal kaks võitu ja kolm kaotust.

Himki sai kauaoodatud esimese võidu kätte. Lõpuks jäid võidunumbrid Crvena zvezda üle 83:77. Himki resultatiivseimaks tõusis Errick McCollum 23 punktiga, Aleksei Šved lisas 15 punkti ja 12 resultatiivset söötu, Jordan Mickey arvele jäi 11 punkti, 11 lauapalli ja 5 blokki. Crvena zvezda kasuks viskas Jordan Loyd 18 punkti.Himkile elas kaasa ka Errick McCollumi kuulsam vend, NBA klubi Portland Trail Blazersi pallur C.J. McCollum:https://twitter.com/CJMcCollum/status/1322251312721915904?ref_src=twsrc%5Etfw

Himki juhib kolmanda veerandaja järel Crvena zvezda vastu 58:57. Švedil on 15 punkti ja 10 sööduga kaksikduubel juba kindel, Crvena zvezda poolt on Jordan Loyd tõusnud 14 punkti peale.https://twitter.com/EuroLeague/status/1322244413117112320?ref_src=twsrc%5Etfw

Poolajaks on Himki Crvena zvezda vastu 44:40 ette läinud. Aleksei Šved on Himkile toonud juba 11 punkti ja 9 resultatiivset söötu, Jordan Mickey arvel on 8 punkti, 6 lauapalli ja 3 blokki. Serbia klubi poolt on Jordan Loyd vastanud 9 punktiga.https://twitter.com/EuroLeague/status/1322232918744420352?ref_src=twsrc%5Etfw

Tänane esimene kohtumine on alanud. Kodus mängiv Moska oblasti Himki kaotas Belgradi Crvena zvezdale esimese veerandaja 19:22.

