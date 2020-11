BLOGI | Euroliiga: Madridi Real teenis kolmanda võidu järjest, Bayern kindlustas teist kohta

KORVPALLI EUROLIIGA (13.11)

Sellega ka tänaseks lõpetame. Euroliiga jätkub juba järgmisel nädalal!

Nüüdseks on ka viimane kohtumine lõppenud. Zenit sai lõpuspurdi toel kirja 66:53 võidu.

Zeniti poolelt viskas Will Thomas 14 ja Alex Poythress 12 punkti. ASVEL-i poolelt vastas Charles Kahudi 14 silmaga.

Zenit on liikumas samuti võidu poole, viimane minut käimas, Venemaa klubi edu 63:53.

Vladimir Lucic viskas Bayerni poolelt 22 punkti. Paul Zipser lisas 20, Jajuan Johnson 17 silma. Valencia suurimaks punktitoojaks kerkis Klemen Prepelic (18).

Läbi! Bayern saab lõpuks 90:79 võidu. Võidu tõi just viimased minutid, mille jooksul tegi Saksamaa klubi 11:1 spurdi.

Kulminatsioonini on jõudmas ka kohtumine ASVEL-i ja Zeniti vahel. Veidi üle kahe minuti on mängida, Zenit juhib 56:53.

88:79. Bayern otsustab sisuliselt mängu ära.

86:78. Bayern on viimaseks minutiks ja 17 sekundiks saanud kätte juba päris korraliku edu.

Tipphetked Crvena zvezda ja Madridi Reali mängust.https://twitter.com/EuroLeague/status/1327358314091597826

76:76. Bojan Dubljevic viigistab Valencia poolelt seisu.

Prantsusmaal on vahepeal lõppenud kolmas veerandaeg. Zenit juhib viimase 10 minuti eel 44:37.

Bayerni edu 4 ja pool minutit enne normaalaja lõppu on 74:71. Kas Bayern suudab Valencia vastu edu hoida?

https://twitter.com/EuroLeague/status/1327352607573233664

https://twitter.com/EuroLeague/status/1327354290613202950

Mis toimub aga kahes ülejäänud kohtumises? Bayern juhib kolmanda veerandi järel Valenciat 62:60, Zenit juhib kolmanda veerandi keskel ASVEL-it 34:31.

Mängu staariks kerkis Vasilije Micic, kes viskas 33 punkti. Türgi klubist jõudis veel kahekohalise punktiarvuni Krunoslav Simon (12). Panathinaikose resultatiivseim oli Shelvin Mack 18 silmaga, Georgios Papagiannis lisas 17 ja Ioannis Papapetrou 12 punkti.

Läbi! Ioannis Papapetrou saadab veel viimasel sekundil kauge kolmese teele, kuid see ei taba ning Anadolu Efes saab magusa 80:77 võidu kätte.

22.9 sekundit normaalaja lõpuni. Anadolu Efes juhib 79:76 Panathinaikose vastu.

https://twitter.com/EuroLeague/status/1327347922627940352

Anadolu Efes on kolm minutit enne normaalaja lõppu suutnud kasvatada edu Panathinaikose vastu 73:66 peale.

Prantsusmaal punktidevaene mäng jätkub. Avapoolaja võitis Zenit ASVEL-i vastu 28:21.

Ateenas on alanud viimane veerandaeg, millele mindi vastu Anadolu Efesi 59:54 eduseisus.

https://twitter.com/EuroLeague/status/1327343323875602442

ASVEL-i ja Zeniti vaheline kohtumine on möödumas punktidevaeselt. Avaveerandi võitis Venemaa klubi kõigest 12:11.

Vahepeal on Saksamaal lõppenud avapoolaeg. Valencia juhib Bayerni vastu 20 minuti järel 39:37.

Micic on toonud Anadolu Efesi heaks juba 24 punkti. Kohtumine on aga viigis 52:52.https://twitter.com/EuroLeague/status/1327342461627281410

Bayern sai avaveerandi napilt kätte.https://twitter.com/FCBBTogether/status/1327338884934623232

https://twitter.com/EuroLeague/status/1327337310803865601

Läbi! Real saab lõpuks raske 73:67 võidu kätte. Trey Thompkins tõi 14, Anthony Randolph 13 punkti. Jaycee Carroll ja Sergio Llull lisasid ning Facundo Campazzo 8 punkti. Crvena resultatiivseim oli Jordan Loyd 22 punktiga, 16 silma lisas Corey Walden.

Ühtlasi on alanud matšid Bayerni ja Valencia ning ASVEL-i ja Zeniti vahel. Kui Prantsusmaal sai mäng alles alguse, siis Saksamaal on juba kaheksa minutit mängitud - võõrustajad juhivad 18:11.

Vahepeal on lõppenud poolaeg Panathinaikose ja Anadolu Efesi vahelises kohtumises. Kreeka klubi võitis avapoolaja 40:36.

Stiilinäide Fernandezilt.https://twitter.com/EuroLeague/status/1327333660291461123

1.50 normaalaja lõpuni, Madridil käes viiepunktiline edu (70:65). Kas Real suudab Crvena vastu edu lõpuni hoida?

64:59. Tavarez kasvatab Reali edu viie punkti peale. Normaalaja lõpuni jäänud veidi üle viie minuti.

22:21. Panathinaikos võitis Anadolu Efesi vastu napilt avaveerandi.https://twitter.com/paobcgr/status/1327331330837925889

59:53. Campazzo lõpetab viimase sekundi kolmesega kolmanda veerandaja.

https://twitter.com/EuroLeague/status/1327328505957392384

51:46. Real on kolmandal veerandil visanud 5 ja poole minutiga juba 15 punkti.

Real on teist poolaeg alustanud hästi, Sergio Llull viib Hispaania klubi 43:42 juhtima.

Bayerni mängijad valmistuvad mänguks Valencia vastu.https://twitter.com/FCBBTogether/status/1327325729189748736

Crvena zvezda ja Reali kohtumises algas teine poolaeg. Samal ajal on alanud matš Panathinaikose ja Anadolu Efesi vahel!

https://twitter.com/EuroLeague/status/1327323721284136961

Poolaeg läbi, võõrustajad lähevad vaheajale vastu 42:36 eduseisus.

https://twitter.com/EuroLeague/status/1327317480608587776

Facundo Campazzo vähendab vahe juba nelja peale (34:38). Poolajani jäänud veidi alla kahe minuti.

Rudy Fernandez tabab kolmese ja vähendab Reali kaotusseisu 30:38 peale.

Jonny O'Bryant korvi alt ei eksi ning kasvatab Crvena edu 37:27 peale. Poolajani jäänud 5 minutit.

Avaveerand läbi. Crvena kallutas selle lõpuks enda kasuks 26:21.

8 minutit mängitud. Real on teinud vägeva spurdi ning vähendanud kaotusseisu 19:21 peale.

6 minutit mängitud. Crvena on alustanud kodusaalis võimsalt ja juhib Reali 19:8.

Crvena ja Reali vaheline kohtumine on alanud!

Õhtune kava:20.00 Crvena zvezda - Madridi Real21.00 Ateena Panathinaikos - Istanbuli Anadolu Efes21.30 Bayern - Valencia21.45 Villeurbanne'i ASVEL - Peterburi Zenit

Tervist, korvpallisõbrad! Juba peagi hakkab esimene mäng, kus Crvena zvezda võõrustab Madridi Reali.