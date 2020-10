BLOGI | CSKA avas pärast põnevat lahingut võiduarve, Valencia lustis võõrsil Madridi Reali vastu

Euroliiga 2. voor

Läbi! Valencia saab lõpuks Reali üle võõrsil 93:77 võidu. Üleplatsimehena tõi Bojan Dubljevic 24 punkti, Reali poolelt vastas Walter Tavares 15 silmaga.https://twitter.com/EuroLeague/status/1314305015889235969

Valencia edu juba 92:70. Mängu lõpuni jäänud 1 minut.

Valencia liigub kindla võidu suunas, edu 3 ja pool minutit enen mängu lõppu 87:66.

80:55. Valencia on pühkimas Realiga põrandat.

77:53! Valencia alustas viimast veerandaega sealt, kust kolmas lõppes.

68:53! Kas Real suudab veel mängu muutuse tuua või on hooaja teine kaotus tõsiasi?

Valencia edu on kasvanud juba 14-punktiliseks (63:49). Kolmanda veerandi lõpuni jäänud veidi alla 2 minuti.

5 minutit kolmandat veerandaega mängitud, Real on mänginud kaotusseisu 47:55 peale.

Valencia on alustanud teist poolaega teravalt, edu Reali ees juba 52:41.

Kaunase Žalgiris annab teada, et meeskonna tsenter Joffrey Lauvergne on nakatunud koroonasse. Homne kohtumine Himkiga peaks siiski plaani kohaselt toimuma.https://twitter.com/EuroLeague/status/1314291362485936128

Stiilinäide Valencia rünnakust:https://twitter.com/EuroLeague/status/1314290119579443200

Avapoolaeg on läbi! Valencia võidab esimese poole 44:39, kusjuures teisel veerandil kõmmutasid külalised 27 silma.

Valencia on pakkumas Realile korraliku vastupanu. 24 sekundit enne avapoolaja lõppu juhivad külalised 42:39.

https://twitter.com/EuroLeague/status/1314287559846092812

Real võitis avaveerandi 19:17. https://twitter.com/EuroLeague/status/1314285419442450433

https://twitter.com/EuroLeague/status/1314286063100276736

Fenerbahce saab lõpuks võidu kätte. Anadolu Efesi vastu jäid nende võidunumbriteks lõpuks 80:71. Nando De Colo viskas võitjate parimana 20 punkti, 17 silma lisas Lorenzo Brown. Üleplatsimeheks kerkis aga Anadolu pallur Krunoslav Simon 24 punktiga.

Fenerbahce võit tundub olevat kindel, edu 20 sekundit enne lõppu on Anadolu Efesi ees 76:68.

https://twitter.com/EuroLeague/status/1314283370508103681

Fenerbahce on suutnud kasvatada edu 74:64 peale.

https://twitter.com/EuroLeague/status/1314280861978832899

Fenerbahce edu 4 ja pool minutit enne normaalaja lõppu on 66:62.

Mike James tõi võitjate kasuks 25 punkti, Will Clyburn lisas 19 silma. Kõva mängu tegi Tornike Shengelia (8 punkti, 12 lauapalli). Maccabi poolelt vastas Scottie Wilbekin 20 punktiga, 16 silma tõi Tyler Dorsey.

Läbi! CSKA saab lõpuks magusa võidu kätte. Viimased 2 minutit olid CSKA ja Maccabi vahel väga resultatiivsed. Kui veel 1.44 enne normaalaja lõppu oli CSKA edu 65:62, siis lõpuks jäi Moskva hiiu võidunumbriteks 76:72.

Vahepeal on hakanud ka päeva kolmas kohtumine Madridi Reali ja Valencia vahel!

Istanbuli klubide derbi on jõudnud 4. veerandajani. 8 minutit enne normaalaja lõppu juhib Fenerbahce napilt 61:60.

Vahepeal 59:60 kaotusseisu jäänud CSKA juhib minut enne lõppu 66:62.

https://twitter.com/EuroLeague/status/1314272635577085953

Maccabi on pääsenud 34. minutiks 52:51 juhtima.

Anadolu ja Fenerbahce mängus käib kolmas veerandaeg. Nelja minuti järel on Fenerbahce ees 46:39.

CSKA ja Maccabi mängus on veel kõik lahtine... CSKA juhib kolme veerandi järel kõigest 45:44! Kas Moskva klubi võtab hooaja esimese võidu või kingib Maccabi juba teise kaotuse?

https://twitter.com/EuroLeague/status/1314265828313968640

Istanbulis on nüüdseks samuti avapoolaeg läbi. Teist veerandit 18:23 kaotusseisus alustanud Fenerbahce viskas teisel aga 26 punkti ja poolajaks on Fenerbahce edu 42:35.

Moskvas on alanud teine poolaeg!

https://twitter.com/EuroLeague/status/1314263905875697668

https://twitter.com/EuroLeague/status/1314261166068293640

Kodumeeskond Anadolu Efes on samal ajal võitnud avaveerandi Fenerbahce vastu 23:16.

Moskvas on saanud poolaeg läbi! CSKA juhib napilt 31:30. Darrun Hilliardi arvel 7 punkti, Maccabi resultatiivseim on Tyler Dorsey 9 silmaga.

Will Clyburn näitab võimu!https://twitter.com/EuroLeague/status/1314259990421606401

Stiilinäide Maccabi moodi:https://twitter.com/EuroLeague/status/1314258091911847937

CSKA juhib teise veerandi keskel Maccabit 23:19. Samal on alanud ka Istanbuli derbi!

Istanbulis algab peagi päeva teine matš!https://twitter.com/FBBasketbol/status/1314251967582044160

CSKA võitis avaveerandi Maccabi vastu 20:15.

Samal ajal valmistutakse Istanbulis põhimõtteliseks matšiks Anadolu Efesi ja Fenerbahce vahel.https://twitter.com/EuroLeague/status/1314247458353025026

Mäng on alanud tasavägiselt, CSKA juhib 4 minuti järel 6:5.

Esimene matš CSKA ja Maccabi vahel on juba alanud!

Mitu punkti jääb täna Mike Jamesi arvele?https://twitter.com/cskabasket/status/1314241298216386561

Tervist, korvpallisõbrad! Juba veidi enam kui poole tunni pärast algab Euroliiga õhtu. Täna on kavas kolm matši:20:00 Moskva CSKA - Tel Avivi Maccabi20:30 Istanbuli Anadolu Efes - Istanbuli Fenerbahce (Go3),22:00 Madridi Real - Valencia (TV3 Sport 2, Go3);