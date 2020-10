BLOGI | Baskonia sai Euroliigas suure kaotuse, Raieste pääses taas algviisikusse

Euroliiga 2. voor, reede

Milano võitis Asveli võrdlemisi kindlalt, lõppskoor jäi 87:73. Milanole tõi Shavon Shields 17 punkti, Asveli kasuks viskas Amine Noua 12 punkti.https://twitter.com/EuroLeague/status/1314665973266477057?ref_src=twsrc%5Etfw

Pooleli on veel üks kohtumine, seal juhib Milano Olimpia 23 minuti järel külla sõitnud Villeurbanne'i Asveli vastu 54:45.

Esimeses voorus Kaunase Žalgirise vastu võidu maha mänginud Piraeuse Olympiacos suutis nüüd silma pähe saada - võõrsil alistati 78:71 kodune rivaal Ateena Panathinaikos. Giorgios Printezis tõi Olympiacosele 17 punkti, Marvus Foster vastas Panathinaikose poolt 15 punktiga.https://twitter.com/EuroLeague/status/1314652813155278849?ref_src=twsrc%5Etfw

Berliini Alba jäi koduväljakul Müncheni Bayernile alla koguni 72:90. Saatuslikuks sai teine veerandaeg, mille Alba kaotas tulemusega 9:31. Bayernile tõi Nick Weiler-Babb 15 punkti, Alba resultatiivseim oli Marcus Eriksson samuti 15 punktiga.

Peterburi Zenit üllatas kodus Barcelonat ja võitis 74:70. Billy Baron ja Alex Poythress viskasid Zeniti kasuks 16 punkti, Barcelonale tõi Nikola Mirotic 14 punkti. Zenit on tänavu võitnud ka Istanbuli Anadolu Efesit.https://twitter.com/EuroLeague/status/1314643426382680064?ref_src=twsrc%5Etfw

Mäng läbi, Baskonia kaotas 73:90. Jordan Loyd viskas Crvena zvezda kasuks koguni 30 punkti, Baskonia resultatiivseim oli 26 punktiga Rokas Giedraitis.

Tabloo parandati ära, aga suures plaanis pole midagi muutunud. Kaks minutit enne lõppu on selge, et Baskonia saab võidu kõvale kirja kaotuse, seis on 65:83. Raieste pole neljandal veerandil mängu saanud.

Belgradis on probleemid tablooga ja seega pole neljandat veerandaega veel mängima hakatud.

Baskonia seis pole enne neljandat veerandaega kiita. Kaotusseis on 49:65. Raieste on 11 minutiga võtnud kolm lauapalli (kõik ründelauast) ja andnud ühe resultatiivse söötu, aga punkte tal pole.

Crvena zvezda ja Baskonia kohtumises on teine poolaeg alanud. Raieste asemel alustas Baskonia algviisikus teist poolaega Zoran Dragic, kes polnud täna veel väljakul käinud.

Väike parandus Raieste osas. Peatreener Duško Ivanovic pani ta esimese poolaja viimaseks 23 sekundiks siiski sisse. Seega sai eestlane esimesel poolajal mängu kuueks minutiks ja 20 sekundiks.

Teises kell 20 alanud kohtumises on samuti poolaeg läbi. Barcelona juhib võõrsil Zeniti vastu 38:35.https://twitter.com/EuroLeague/status/1314623718577053696?ref_src=twsrc%5Etfw

Crvena zvezda võitis Baskonia vastu esimese poolaja 36:31. Raieste pärast esimest veerandaega enam platsile ei pääsenud. Belgradi klubi resultatiivseim on 20 minuti järel kaheksa punktiga Jordan Loyd, Baskoniale on üheksa punkti toonud Achille Polonara.https://twitter.com/Baskonia/status/1314624162573451264?ref_src=twsrc%5Etfw

Baskonia kaotas esimese veerandi 16:23. Raieste võttis kuue minutiga ühe ründelauapalli. Ainus vise, mis oli kolmene, läks mööda.

Viie minuti järel on Baskonia 7:9 kaotusseisus. Raieste arvele on jäänud üks viga, muud statistikat pole eestlasele seni kogunenud.

Lisaks Raiestele jooksid Baskonia algviisikus väljakule Luca Vildoza, Rokas Giedraitis, Achille Polonara ja Youssoupha Fall. Mäng Crvena zvezda vastu on alanud.

Tere õhtust! Hea meel on teatada, et Sander Raieste on Baskonia algkooseisus!

Himki ja Žalgirise kohtumine peetakse siiski mitte täna, vaid homme. Žalgirise kodulehe teatel on põhjus selles, et Himki mängijad Greg Monroe ja Maksim Baraškov andsid positiivse koroonaproovi.

Lisaks Baskonia mängule algab kell 20 ka Himki - Žalgrise matš. Mõlemal võistkonnal on probleeme koroonaviirusega, eriti keeruline on Himki seis.