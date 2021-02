BLOGI | Baskonia nahutas Reali 20 punktiga, Fenerbahce pikendas võiduseeria 9-mänguliseks

Korvpalli Euroliiga (05.02)

Müncheni Bayern alistas Berliini Alba lisaaja järel 101:95.

Baskonia võitis võõrsil Madridi Reali koguni 84:64. Raieste pääses platsile viimaseks pooleteiseks minutiks ning sai statistikasse ühe lauapalli.

Villeurbanne`i Asvel võttis neljanda järjestikuse võidu, kui alistas oma koduväljakul Milano Olimpia 78:69.

Bayerni ja Alba mäng läheb seisul 87:87 lisaajale. Bayernile päästis viigi Baldwin, kes tabas üheksa sekundit enne lõppu kaugviske.

Baskonia on üllatamas Reali - kolm minutit enne lõppu juhitakse juba 74:62. Eelmised neli võõrsilmängu oli Vitoria-Gasteizi klubi kaotanud.

33. minutil on Baskonia edu 62:57.

Kolmanda veerandi järel juhib Baskonia Reali vastu 60:52. Baskonia visketäpsus on jätkuvalt suurepärane - kahesed 68% (Real 44), kolmesed 54% (Real 35).

Kolmanda veerandi keskel on Baskonia edu Reali ees 50:46.

Panathinaikos alistas võõrsil Olympiakose 88:77. Howard Sant-Roos viskas karjääri kõrgeimad 20 punkti. https://twitter.com/EuroLeague/status/1357795455569170432

Madridi Real vähendas poolajavileks kaotusnumbrid Baskonia vastu 34:37-le. Külalised hoiti viimasel viiel minutil kuival, Raieste pole platsile saanud. https://twitter.com/Baskonia/status/1357791398142083072

Madridi Real on teinud 8:0 spurdi ja vähendanud kaotusnumbrid 31:37-le.

Panathinaikos juhib 3. veerandi lõpuks Olympiakose vastu 61:54. Alba on saanud poolajaks 43:33 edu Bayerni vastu ja Milano 40:37 edu Asveli vastu.

Teise veerandi keskel Baskonia edu püsib - 37:23.

Hetkeseisud neljas käimasolevas mängus - lisaks Baskoniale juhivad Panathinaikos, Alba ja Olimpia.

Avaveerandi lõpuks juhib Baskonia Reali ees 28:15. Raieste pole siiani mänguaega saanud. https://twitter.com/Baskonia/status/1357785316053123077

Baskonia on käristanud vahe juba 23:9-le. Külalised on tabanud üheksast kahepunktiviskest kaheksa ja kolmest kaugviskest kaks.

Avaveerandi keskpaigaks on Baskonia edu 16:6, külalised on teinud 9:0 vahespurdi.

Baskonia on alustanud suurepäraselt ja juhib nelja mänguminuti järel 14:6.

Baskonia algrivistus Reali vastu on selline: https://twitter.com/Baskonia/status/1357779362817454082

Panathinaikos juhib poolajavileks Olympiakose vastu 38:35, Alba on võitnud Bayerni vastu avaveerandi koguni 26:10.

Baskonia mehed on Realiga mänguks valmis. https://twitter.com/Baskonia/status/1357775569136611330

Istanbuli Fenerbahce alistas Peterburi Zeniidi 92:84 ja pikendas võiduseeria 9-mänguliseks. Nando de Colo viskas 24 punkti ja andis seitse resultatiivset söötu. Marko Guduric lisas 19 ja Jan Vesely 16 silma.

Fenerbahce juhib 36. minutil Zeniidi vastu 82:75.

Kohe algab ka Saksamaa klubide Müncheni Bayerni ja Berliini Alba mäng. 21.45 alustavad Asvel - Milano Olimpia ning 22.00 Madridi Real - Baskonia.

Panathinaikos on võitnud võõrsil Olympiakose vastu avaveerandi 21:18. https://twitter.com/paobcgr/status/1357771882393726981

Fenerbahce juhib kolmanda veerandi järel Zeniidi ees 66:65. Venelased lõpetasid veerandi 9:2 spurdiga.

Nüüd on alanud ka Olympiakose ja Panathinaikose mäng.

Teisel veerandil jätkus punkt-punkti mäng ning Fenerbahce juhib poolajavileks Zeniidi vastu 47:43.

Korviderohke avaveerandi lõpuks on tablool viik 25:25. Fenerbahce ja Zeniit on kahe peale sooritanud kümme kaugviset, millest on tabatud kaheksa.

Avaveerandi keskel juhib Zeniit 16.14. Kaks kaugviset tabanud KC Rivers on toonud juba kaheksa punkti.

Tere õhtust! Päeva esimene mäng Istanbuli Fenerbahce - Peterburi Zeniit on alanud. Fenerbahcel on käsil 8-mänguline võiduseeria. https://twitter.com/FBBasketbol/status/1357744984032706563

