BLOGI | Barcelona alistas heas hoos Zeniidi ja tõusis Euroliigas ainuliidriks, Himki masendav seeria sai jätku

EUROLIIGA (26.01):

Lõpetuseks veel ka värske tabeliseis. Täname jälgimast!

Barcelona sai Zeniidi üle võidu 85:81 ja tõusis ainuliidriks. Brandon Davies viskas võitjate parimana 18 punkti. https://twitter.com/EuroLeague/status/1354188434030653444

Davies tabab veel ühe viske seisuks 79:68. Tundub, et nüüd on Zeniit lõplikult löödud.

Kaks minutit enne lõppu juhib Barcelona üheksaga, 77:68. Brandon Davies tabas just kahese koos veaga ja realiseeris ka vabaviske.

Zeniit on teinud viimase veerandi esimese kolme minutiga 9:0 spurdi ja vähendanud kaotusnumbrid 59:69-le.

Lätlane pani leedulasele kulbi: https://twitter.com/EuroLeague/status/1354177557311139843

Milano Olimpia alistas Piraeuse Olympiakose 90:79 ja pikendas võiduseeria viiemänguliseks. Kevin Punter viskas 27 punkti. https://twitter.com/EuroLeague/status/1354180063445577731

Barcelona juhib 3. veerandi lõpuks Zeniidi ees väga turvaliselt 69:50. Tohutu vahe on kahepunktivisete tabavuses - Kui Barcelonal on see 63,3%, siis Zeniidil vaid 29,0%.

Seitsmenda järjestikuse võidu võtnud Fenerbahce ja Maccabi mängu tipphetked: https://twitter.com/EuroLeague/status/1354173787005194241

Barcelona alustas teist poolaega vahespurdiga 9:1 ja juhib juba 53:34.

Milano juhib kolmanda veerandi järel Olympiakose ees 65:62.

Barcelona võitis Zeniidi vastu teise veerandi 28:19 ja juhib poolajavileks 44:33.

Zeniiti ei lastud isegi üle poole väljaku. https://twitter.com/EuroLeague/status/1354167838399995907.

Gudaitise võimas korv pani Barcelona bossi pead raputama... https://twitter.com/EuroLeague/status/1354166271831662593

Barcelona juhib teise veerandi keskel Zeniidi vastu 36:27. Kolm kaugviset tabanud Kyle Kurici arvel on 13 punkti.

Milano on saanud esimese poolaja lõpuks Olympiakose vastu 10-punktilise edumaa 44:34.

Selline ilukorv Olympiakose poolt: https://twitter.com/EuroLeague/status/1354162828941393925

Barcelona ilus rünnak ja veelgi ilusam korv: https://twitter.com/EuroLeague/status/1354161731426279425

Barcelona saab avaveerandi lõpuks siiski 16:14 eduseisu.

Zenit on teinud 8:0 vahespurdi ja juhib Barcelona vastu 14:12.

Himki ja Bayerni mängu tipphetked: https://twitter.com/EuroLeague/status/1354157191478071297

Barcelona on teinud hea alguse ja juhib avaveerandi keskpaigaks Zeniidi vastu 12:6.

Milano Olimpia on võitnud Olympiakose vastu avaveerandi 24:19.

Vesely pakkus täna ilusa statistika: https://twitter.com/EuroLeague/status/1354154609615532033

Alanud on Milano Olimpia (13-7) ja Olympiacose (11-10) mäng. Kell 22 alustavad tänast viimast ja ühtlasi keskset kohtumist tabeli tippu kuuluvad Barcelona (15-6) ja Peterburi Zenit (13-6).

Istanbuli Fenerbache võttis lähirivaali Tel Avivi Maccabi üle magusa võidu 82:75. Jan Vesely viskas 18 punkti (visked 9/11), võttis kuus lauapalli, andis neli resultatiivset söötu ja tegi ühe vaheltlõike. https://twitter.com/EuroLeague/status/1354152996226142211

Vahele üks uudis CSKA-st, kus on üles kerkinud sisetülid. https://sport.delfi.ee/news/korvpall/euroliiga/cska-ga-tulli-pooranud-korvpallitahte-ei-voeta-euroliiga-mangule-kaasa?id=92377089

Anadolu Efesi võidumängu tipphetked: https://twitter.com/EuroLeague/status/1354135562014388225

Fenerbahce on saanud 3. veerandi lõpuks Maccabi ees edumaa 59:53.

Oz Blayzer suutis meeskonna pallikaotuse järel tagasi kaitsesse jõuda ja kulbi panna. https://twitter.com/EuroLeague/status/1354140178953203714

Moskva oblasti Himki sai juba 13. kaotuse järjest, kui jäi koduväljakul alla Müncheni Bayernile 93:95. Himkit ei päästnud ka Aleksei Švedi 32 punkti ja 11 resultatiivset söötu. Võitjate suurim punktikütt oli ameeriklane Nick Weiler-Babb 25 silmaga. https://twitter.com/EuroLeague/status/1354143058305167365

Fenerbahce juhib avapoolaja järel Maccabi ees 36:35.

Võimas kulp: https://twitter.com/EuroLeague/status/1354132291254153221

Himki juhib otsustava veerandi eel Bayerni vastu 75:73. Aleksei Šved on toonud juba 24 punkti.

Vesely näitas võimu: https://twitter.com/EuroLeague/status/1354131124205793285

Maccabi on võitnud Fenerbahce vastu avaveerandi 21:17.

Kohe algab ka lähirivaalide Fenerbahce (11-10) ja Maccabi (10-11) kohtumine.

https://twitter.com/EuroLeague/status/1354123200276410368

Himki ja Bayerni mängu avapoolaeg on lõppenud viigiseisul 44:44. https://twitter.com/Khimkibasket/status/1354124628222947329

Himki on teinud teisel veerandil 25:11 spurdi ja juhib Bayerni vastu 17. minutiks 40:37.

Päeva esimeses mängus alistas Istanbuli Anadolu Efes oma koduväljakul Belgradi Crvena zvezda 86:72 ning kindlustas kaheksandat kohta. Shane Larkin viskas 23 mänguminutiga 23 punkti. https://twitter.com/EuroLeague/status/1354120936556007429

https://twitter.com/EuroLeague/status/1354117578067730439

Anadolu Efesi ilus rünnak: https://twitter.com/EuroLeague/status/1354117182498762752

Siiani 21-st mängust vaid kaks võitnud Himki on ka täna hädas - avaveerandi järel kaotatakse Bayernile 15:26.

Anadolu Efes liigub kindla võidu suunas. Kolmanda veerandi lõpuks juhitakse Belgradi tippklubi vastu 75:52.

Alanud on ka Moskva oblasti Himki ja Müncheni Bayerni mäng. Sakslased on spurtinud juba ette 12:2.

Veel üks Larkini korv: https://twitter.com/EuroLeague/status/1354104365175468034

Avapoolajaga 15 punkti toonud Shane Larkini stiilinäide: https://twitter.com/EuroLeague/status/1354107227888635906

Anadolu Efes juhib poolajavileks Crvena Zvezda vastu juba 21 punktiga, 56:35.

https://twitter.com/AnadoluEfesSK/status/1354100984327368706

Anadolu Efes on alustanud vägevalt. Avaveerandi järel juhitakse Crvena Zvezda vastu juba 29:13. Kui kodumeeskond on tabanud mängust 17-st viskest 11, siis Belgradi mehed 18-st vaid 5.

Anadolu Efesi (11 võitu - 10 kaotust) kolmemänguline võiduseeria lõppes eelmisel nädalal, kui kaotati võõral väljakul Peterburi Zeniidile. Crvena Zvezda (7-14) tuleb mängule nädala pealt, kus alistati Madridi Real ja kaotati võõrsil Barcelonale.

Õhtu esimene kohtumine Istanbulis kohaliku Anadolu Efesi ja Belgradi Crvena Zvezda vahel on alanud.

Tere korvpallisõbrad! Täna õhtul on kavas järgnevad mängud. https://twitter.com/EuroLeague/status/1354050876307099649