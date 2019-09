Berliini Alba loobub tantsutüdrukutest: nappides riietes naiste esinemine pole tänasel päeval enam kohane

"Alba tantsutüdrukud on teinud viimasel 25 aastal suurepärast tööd. Neid on korduvalt autasustatud kui Euroopa parimat tantsutruppi. Nad on näinud niivõrd palju vaeva selleks ning ma tahaksin neid tänada isiklikult ja terve klubi poolt," teatas Alba spordidirektor Himar Ojeda ja lisas: "Samas oleme jõudnud järeldusele, et noorte naiste esinemine spordivõistluste ajal nappides riietes pole enam tänasel päeval kohane."

Spordidirektor lubas, et Alba panustab edaspidi veelgi tugevamalt naiste korvpalli arengusse. "Tahame, et fännide uued iidolid oleks naiskorvpallurid. Meie esimene naiskond murdis aasta tagasi Bundesliga II. Kavatseme sellesse projekti panustamist suurendada ning loodame, et meie naiskond võitleb juba lähiaastatel Saksamaa meistritiitli eest."