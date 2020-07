Barcelonaga liitunud Calathes: ma vihkasin Jasikeviciust, sest ta karjus mu peale

“Kui sa küsid ükskõik kellelt, siis Barcelona on esimene korvpallitiim, kuhu ma tahan tulla. Ma mängisin Kreekas kaheksa aastat ning kui mulle tehti siit pakkumine, ei kahelnud ma hetkekski,” rääkis Kreeka passiga ameeriklane.

“Mängida Mirotici, Daviesi või Higginsiga on mängujuhi jaoks väga kerge. Eriti siis, kui treener on Šarunas Jasikevicius,” tunnistas Calathes.

“Kuigi esimene kord, kui ma Jasikeviciusega kui mängijana Panathinaikoses kohtusin, vihkasin teda väga, sest ta karjus mu peale,” avaldas Barcelona uus mängujuht.

“Ma olin kõigest 20-aastane ning ma ei mõistnud, et ta püüdis minust teha paremat mängijat. Hiljem jõudis see mulle kohale ja meist said lähedased sõbrad. Tõde on see, et ta on üks parimad treenereid. Ma olen kindel, et ta sobib Barcelonasse,” rääkis Calathes.

2011. aasta Euroliiga tšempion Calathes on lisaks Panathinaikosele esindanud ka venelaste Krasnodari Lokomotiv Kubani ja NBA tiimi Memphis Grizzlies värve.