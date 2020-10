Barcelona treenerid Jasikevicius ja Maskoliunas nakatusid koroonaviirusesse

Klubi teatab oma kodulehel, et mõlemad mehed on hea tervise juures ning kodus eneseisolatsioonis.

Klubi lisas teates, et leedulaste nakatumisest on teavitatud ka Hispaania ametivõime, kuid kuidas see mõjutab Barcelona ja nende vastaste tegemisi jätkuval hooajal, ei ole täpsustatud.

Neljapäeval alistas Barcelona Euroliiga hooaja avamängus kodusaalis Moskva CSKA 76:66. Homme peaks CSKA võõrustama VTB liigas Lokomotiv Kubani ja neljapäeval Euroliigas Tel Avivi Maccabit. Barcelonal peaks olema homme kodumäng San Sebastiani ning neljapäeval võõrsil Peterburi Zeniti vastu.