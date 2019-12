Barcelona peatreener kiitis Madridi Reali: nad võiks NBA-s edukalt mängida kõigiga

"Nad (Madridi Real) on olnud Euroopa tugevaim klubi viimased kaks kuni kolm aastat. Nad ei ole kogu see aeg tiitleid võitnud, kuid nad on oma järjepidevuselt olnud Euroopa parimad. Nad võiks NBA-s konkureerida kõigi klubidega. Olen selles täiesti kindel," sõnas Pesic Hispaania ajalehele Marca.

"Neil on kogemust, mängijad tunnevad üksteist suurepäraselt, nad on kõik kõrgel tasemel mängumehed," lisas serblane tunnustavalt.

Realil on hetkel Euroliigas käsil 11-mänguline võiduseeria ning esikohta hoitakse ka Hispaania liigas. Ühtlasi on Real tänavu võitnud Barcelonat mõlemas senises mängus - Hispaania superkarika finaalis alistati Kataloonia suurklubi 89:79 ja Euroliigas 86:76.