Barcelona jõuab Euroliigas täna võimsa tähiseni

Ühtlasi teeb Barcelona täna ajalugu, kui neist saab enim Euroliigas kohtumisi pidanud meeskond. Tänane kohtumine on Euroopa tugevaimas korvpalli klubisarjas Barcelona jaoks juba 463. Hetkel ollakse 462 kohtumisega võrdsel pulgal Moskva CSKA-ga.

Juhul, kui Barcelona tänase kohtumise võidab ja finaalturniirile pääseb, hoitakse ühemängulist edu CSKA ees hooaja lõpuni. Kuna CSKA on juba edasipääsu kindlustanud, siis Anadolu Efesi võidu korral on CSKA hooaja lõpuks enim Euroliigas mänginud meeskond.

Lisaks CSKA-le mängivad tänavu Final Four'is veel Istanbuli Fenerbahce ja Madridi Real.

Enim kohtumisi Euroliigas pidanud meeskonnad:

1. Barcelona - 462

2. Moskva CSKA - 462

3. Baskonia Vitoria-Gasteisz - 457

4. Piraeuse Olympiacos - 457

5. Ateena Panathinaikos - 450

6. Tel Avivi Maccabi - 423

7. Madridi Real - 413

8. Istanbuli Fenerbahce - 407

9. Istanbuli Anadolu Efes - 407

10. Kaunase Žalgiris - 388