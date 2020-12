Barcelona ja Fenebahce teevad tippmängijatega vahetuskaupa

Westermann liitub Barcelonaga Istanbuli Fenerbahcest, Heurtel võtab aga ette vastupidise teekonna, kirjutas portaal Encestado. Ametlik teadaanne peaks tulema tänase päeva jooksul.

31-aastane Heurtel on korralik skooritegija, aga ta ei suutnud Barcelona peatreeneri Šarunas Jasikeviciuse nõudmisi täita. Eriti suured probleemid olid Heurtelil kaitses.

28-aastane Westermann jagab võrreldes Heurteliga rohkem palli ja ta on Kaunase Žalgirise päevilt Jasikeviciusega tuttav.

Tänavune hooaeg on seni mõlemal palluril üsna aia taha läinud. Heurtel on Euroliigas visanud keskmiselt vaid 2,9 punkti, kahes viimases kohtumises ei pääsenud ta isegi platsile. Westermanni keskmine punktiarv on tänavu 4,8.

Euroliigas viie võidu ja kümne kaotusega 17. ehk eelviimasel kohal olev Fenerbahce palkas hiljuti ka serblase Marko Gudurici, kelle lootus NBA-s läbi lüüa ei saanud teoks.

Barcelona on hoolimata viimaste nädalate kõikuvatest esitustest 11 võidu ja 4 kaotusega teisel kohal.