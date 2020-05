Ärevad ajad: Müncheni Bayerni kapten võttis ennast töötuna arvele

"Olen juba paar nädalat ametlikult töötu, seda sammu tuleb teha kolm kuud ette. Mu leping Bayerniga lõppeb suvel. Koroonakriisi tõttu on see väga halb ajastus," rääkis 28-aastane ääremängija intervjuus kanalile MagentaSport.

"Koroonakriis on peamine põhjus, miks ennast ebakindlalt tunnen, aga on ka teisi probleeme. Vaatame, mida järgnevad nädalad ja kuud toovad," lisas Barthel.

Saksamaa korvpalliliiga loodab hooaja suvel lõpuni pidada, mängupaigaks valiti Bayerni kodusaal AudiDome. Sealne jalgpalli Bundesliga jätkab hooaega ilmselt 15. mail, aga tippkorvpalli tuleb erinevalt vutist mängida sisetingimustes ja nõuded on seega karmimad.

"See on korvpalli jaoks võimalus pildis olla, aga enne otsustamist oleks pidanud mängijate arvamust küsima. Kui meil on mängimise osas murekohti, tuleks meid kuulata," arvas Barthel.