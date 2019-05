Anadolu Efesi peatreener finaali eel: ma pole kunagi varem eurosarja finaalis kaotanud

Atamani hoolealused alustasid poolfinaalis tulise linnarivaali Istanbuli Fenerbahce 92:73. Nad lähevad finaalis vastamisi seitsmekordse Euroliiga meistri Moskva CSKA-ga, kes oli poolfinaalis 95:90 parem valitsevast meistrist Madridi Realist.

"Minu jaoks pole piisav saavutus see, et finaali jõudsime," sõnas Ataman finaalieelsel pressikonverentsil. "See on küll minu esimene Euroliiga finaal, kuid olen mänginud mitmes eurosarja finaalis ja pole varem pidanud neis kaotust tunnistama."

Atamani auhinnakapis on EuroCupi (2016), Saporta Cupi (2002) ja EuroChallenge (2012) karikad.

"Võitsime poolfinaalis Euroopa parimat treenerit (Zeljko Obradovic - toim) ja Euroopa tugevaimat meeskonda," jätkas Ataman. "Obradovic ja Fenerbahce on nagu (Gregg) Popovich ja San Antonio Spurs ja me mängisime nagu Golden State Warriors."

"CSKA ja (Will) Clyburn on nagu Milwaukee Bucks ja Giannis Antetokounmpo, seega ootab meid ees põnev finaal," võrdles Ataman CSKA-d NBA tippklubiga. "Tean, et Türgis on Efesi ja Fenerbahce vahel suur pinge, aga ootan, et Türgis elaksid kõik meile kaasa, sest kui Türgi lipp lehvib kõige kõrgemal, peavad teised riigid koomale tõmbama."