Anadolu Efesi finaali tüürinud peatreeneriga pikendati lepingut

53-aastane Atamani senine leping Anadolu Efesiga kestab tänavuse hooaja lõpuni. Uus leping jätab Atamani peatreeneriks veel kaheks järgmiseks aastaks.

Atamani käe all jõudis meeskond esmakordselt Euroliiga finaalturniirile pärast aastat 2000, kusjuures toona oli samuti peatreeneriks Ataman. Poolfinaalis alistas meeskond tulise rivaali Istanbuli Fenerbahce, kuid finaalis jäädi alla Moskva CSKA-le. Anadolu Efesi selle hooaja hõbemedali teeb veelgi erilisemaks see, et alles möödunud aastal saadi Euroliigas viimane koht.

Atamanile on see kolmandaks perioodiks Anadolu eesotsas. Esimene periood jääb aastatesse 1999-2001. Ka aastatel 2008-2010 oli ta klubi peatreener ja tema praegune ametiaeg on kestnud alates 2017. aastast. 2009. aastal juhendas ta Anadolu Efesi Türgi meistriks.