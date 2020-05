AMETLIK | Euroliiga ja EuroCupi hooaegu lõpuni ei mängita

Samuti ei panda enam palli mängu Euroliiga Adidas Next Generation noorteturniiril ega Euroliiga Akadeemias.

Euroliiga pressiteates öeldakse, et hooaeg jääb pooleli järgmistel põhjustel:

* Et säästa mängijate, sportlaste, abipersonali, partnerite ja kohalike kogukondade tervist;

* Euroliiga ja EuroCupi meeskondade riikides on veel olukord selline, et treeninguid ja laagreid pole võimalik võrdsetel tingimustel pidada;

* Pole garanteeritud, et kõik meeskonnad saavad mängupaika reisida;

* Väiksem treeningperiood kui kolm nädalat võib soodustada vigastuste teket;

* Sportliku terviklikkuse huvides jäeti ära kõik võistlussüsteemi muudatused, sealhulgas võistkondade arvu vähendamine;

* Kuna tervishoiuametnikud nõuavad nakatunud mängija, treeneri või kohtuniku isoleerimist, pole viimase kahe ja poole kuu jooksul saadud piisavat garantiid, et võistlusi saaks juulis regulaarselt läbi viia.

"See on kahtlemata kõige keerulisem otsus, mis me oma 20-aastase ajaloo jooksul oleme teinud. Meist sõltumatute asjaolude tõttu oleme sunnitud Euroopa korvpalli ajaloo kõige edukama ja huvitavama hooaja katki jätma," ütles Euroliiga president Jordi Bertomeu.

"Otsus sündis pärast kahte ja poolt kuud, mil liiga osapooled püüdsid leida võistluspaika, kus see eriline hooaega lõpuni pidada. See on meie eesmärk ja soov igal hooajal ning seetõttu valmistab hooaja katki jätmine meile suurt kurbust. Sellegipoolest annavad rekordilised numbrid selle kohta, kui palju fännid meie mänge nautisid, meile rohkem energiat kui eales varem, et alustada veelgi parema 2020/2021 hooaja planeerimist."