Ameerika korvpallur ei suuda valida Horvaatia ja Türgi koondise vahel

"Mul pole ametlikku pakkumist, kuid on kuulujutte, et see võib tulla. Vaatame, mis saab. Hooaeg on alles algusjärgus ja suurte otsustega on aega," sõnas Larkin võimaliku Horvaatia ja Türgi koondise esindamise kohta.

Alates 2018. aastast Anadolu Efesis mängiv ameeriklane lisas, et võtaks mõlema rahvuskoondise pakkumist väga tõsiselt. "Kui selline pakkumine tuleks, oleks see suurepärane. Tahaksin väga suurtel tiitlivõistlustel mängida, nagu näiteks olümpial."

Enne Istanbuli klubiga liitumist mängis ameeriklane Boston Celticsis, varem on ta NBA-s esindanud ka Dallase, New Yorgi ja Brooklyni klubi.