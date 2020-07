Ajalooline samm: Kaunase Žalgirise korvpallitiimi peatreeneriks sai austerlane

Schiller töötas aastatel 2017-2020 NBA tütarliiga G-League'i klubi Salt Lake City Starsi juures. Tänavu valiti austerlane G-League'i aasta treeneriks.

Varem on Schiller juhendanud erinevaid Austria ja Saksamaa klubisid, lisaks on ta alates 2015. aastast olnud Saksamaa koondise abitreener. Treenerikarjääri alustas ta vaid 22-aastaselt.

"Martin on veel noor, aga ta on suutnud ammutada juba palju teadmisi. Ta täitis kõik nõudmised, mis me kandidaadile esitasime. Tema nägemus läheb kokku klubi omaga. Kui temaga rääkisime, nägime, kui ambitsioonikas ta on. Kui teeme sellise treeneriga koostööd, on meil võimalik organisatsioonina areneda," ütles Žalgirise peadirektor Paulius Motiejunas klubi kodulehele.

Schillerist saab Žalgirise eesotsas esimene Austriast ja laiemalt Kesk-Euroopast pärit treener. Varem on Žalgirist juhendanud Leedu, Läti, Hispaania, Kreeka, Serbia, USA ja Eesti (Jaak Salumets hooajal 1993/1994) treenerid.

"Minu treenerifilosoofia on olla kaitses tugev, meil peavad kaitses olema selged põhimõtted, et ei tekiks vaidlusi. Rünnakul tahan, et meil oleks ruumi, et pall liiguks, et palli püüdes tehtaks kiireid otsuseid ja jõutaks korvi alla. Tahame näidata atraktiivset korvpalli ja jätkata klubi senist tööd," rääkis augustis Leedusse sõitev Schiller.