Aivar Kuusmaa meenutab vanu aegu: platsile lendasid ka mobiiltelefonid

„Ääretult oluline mäng eelkõige tulihingelistele fännidele,“ ütles selle igavese derbi kohta aastatel 1993-1996 Ateena Panathinaikoses mänginud Aivar Kuusmaa TV3 Spordile. „Kui mina seal mängisin, siis lendasid platsile sisuliselt kõik, mis taskutes leidus, isegi mobiiltelefonid. Aga nüüd vist on võrgud ees,“ lisas Kuusmaa.

„Selge see, et kohtumise ajal on klubide fännid teineteisest võimalikult kaugel, pärast mängu lastakse kõigepealt hallist minema kodumeeskonna poolehoidjad, võõrad alles tund-poolteist hiljem. Aga linna peal on nad rahumeelsed, Panathinaikose särgiga mees läheb ja patsutab Olympiacose sümboolikaga mehele õlale ja elu läheb edasi,“ rääkis Kuusmaa.

Lisaks klubide ajaloolisele ja leppimatule vastasseisule on väga palju kaalul ka Euroliiga tabeliseisu vaadates. Olympiacos, kes peab hooaja lõpuni läbi ajama ilma vigastatud liidri Vassilis Spanouliseta, on viimasest viiest mängust võitnud kolm.

Sellegipoolest ollakse tabeli keskpaigas väga tihedas konkurentsis 11. kohal ja play off’i koht on võidu kaugusel. Panathinaikos seevastu on viimasest viiest kaotanud koguni neli, kuid 14 võiduga hoitakse 6. kohta. Hooaja esimese omavahelise kohtumise võitis Panathinaikos lisaaja järel 99:93, siis viskas Tyrese Rice võitjatele suisa 41 punkti.