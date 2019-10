Võidureele naasnud Pärnu Sadam sai magusa võidu Tartu üle

Kodumeeskond võitis avaveerandi 24:21. Teisel veerandajal suutsid Heiko Rannula hoolealused minna ette juba 47:37. Teist poolaega alustasid paremini tartlased ning kaks minutit enne veerandaja lõppu pääseti ka ette 57:56, aga sellele vastas Pärnu omapoolse spurdiga. Viimase veerandi eel oli võõrustajate edu 62:57.

Neljandal veerandajal enam eduseisu käest ei antud ja ehkki Tartu mängis vahepeal 12-punktilise kaotusseisu kahe peale, siis lõpuks võttis Pärnu ikkagi oma numbritega 85:77.

Võitjate resultatiivseim oli Lauris Blaus 17 punktiga, Jeremiah Daniel Page'i ja Ernests Kalve arvele jäi 16 silma. Tartlaste poolelt sai võimsa kaksikduubliga hakkama Adomas Drungilas, kes viskas üleplatsimehena 21 punkti ja võttis lisaks 17 lauapalli. Resultatiivseima eestlane tõi Kregor Hermet 18 punkti.

ENNE MÄNGU:

Pärnu teenis hooaja esimeses mängu 89:64 võidu VALMIERA GLASS VIA üle ning võõrsil alistati 74:61 Rakvere Tarvas. Kolmandas mängus tuli koduplatsil BK Ventspilsilt vastu võtta aga 76:110 kaotus, 16. oktoobril kohtuti võõrsil TALTECH-i meeskonnaga. Testperioodil viibiv 32-aastane lätlasest korvialune jõud Ernests Kalve on visanud tiimi parimana keskmiselt 15,0 punkti ja võtnud 7,5 lauapalli. Siim-Markus Post on jaganud 5,3 korvisöötu.