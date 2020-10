VIDEO | Toomas Annuk Rapla välismaalaste nelikust: esimesed muljed on ülimalt head

"Hoidsime mänedžer Jaak Karbiga kogu aeg seda joont, et me ei saa ühtegi lepingut enne alla kirjutada, kui on kindlus sponsorite ja üldse maailmas toimuva suhtes," rääkis Annuk tänasel Paf Eesti-Läti liiga pressikonventsil.

Üleminekuturult saadi tuntuima eestlasena kätte Saimon Sutt, aga paljuski hakkab Rapla mäng toetuma neljale välismaaalasele: liitunud on Roberts Freimanis, Fahro Alihodzic, Al-Wajid Aminu ja Mario Ihring.

"Usun, et kõik jäävad võistkonda. Lepingud on hooaja lõpuni. Praegu on targem öelda, et nii kaua kuni saame korvpalli mängida. Mina olen rahul, esimesed muljed on ülimalt head. On noorust ja head kogemust. Kõik on väga intelligentsed kutid. Korvpalli IQ on paigas, tööeetika ja motiveeritus samuti," ütles Annuk.

