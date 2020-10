"29-aastane treener loodab alati, et ta saaks konkurentsivõimelise võistkonna ja saaks enda käe alla ka kogenud mängijaid. Sellel aastal on klubi teinud super töö, et me oleme sellise võistkonna kokku saanud," rääkis Killing pärast Paf Eesti-Läti liiga pressikonverentsi.

"Kui panna klubi, treeneri ja mängijate eesmärgid kokku, räägime medalitest. Siis vaatame päev-päevalt edasi," vastas juhendaja küsimusele, mis eesmärk TalTechil tänavu Eesti-Läti liigas on.

