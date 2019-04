VEF-ilt viiendat korda kõrvetada saanud Donaldas Kairys: meie pikad olid nähtamatud, kõik jäi tagamängijate õlule

"Juba mitmendat korda alustame VEF-i vastu väga hästi. Paljulubav start, hea energia ja ilus mängupilt," meenutas Kalevi peatreener Donaldas Kairys esimese poolaja sündmusi, mille järel Eesti meisterklubi juhtis 47:33.

"Teisel poolajal muutus kõik totaalselt. Kaotasime energia ja mitmed asjad võtsid negatiivse pöörde," jätkas Kairys mängu lahkamist. "Võis olla natuke lühike rotatsioon ja seetõttu jäi energiast puudu. Lisaks probleemid vigadega, mis võtsid mängust Arnett Moultrie. Me vajame tema panust väga. Meie mäng sõltub tema skoorimise võimest, vajasime rohkem abi ka Reggie Lynchilt ja Kristjan Kitsingult. Üldjoontes olid meie pikad nähtamatud, kõik jäi tagamängijate õlule. Mõned neist kerkisid esile ja tegid jõuliselt skoori. Aga teisel poolajal polnud meie kaitse piisavalt hea, lubasime visata liiga palju punkte ja see võttis ära meie parima relva - kiirrünnaku. Teisel poolajal olime kiirrünnakute osas nullil."

Kas see, et te VEF-ile juba viiendat korda alla jäite, näitab et midagi on kinni ka mõtlemises? "Mind ei huvita see viie mängu jutt. Võime teatud perioodidel edukalt mängida nii VEF-i kui näiteks Unicsiga. Me peame leidma mooduse, kuidas seda teha kõik 40 minutit."

Laupäeval kohtub Kalev/Cramo pronksimängus BK Ogrega, mäng algab Saku suurhallis kell 17.30. Delfi TV vahendab kohtumist otseülekandes.