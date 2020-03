VEF alistas Ogre ja tõusis Eesti-Läti liiga liidriks

Koduväljakul mänginud VEFi võitu andis suurima panuse kaksikduubli teinud Lester Medford, kes viskas 25 punkti ja jagas 13 resultatiivset söötu.

Ogrele sai saatuslikuks eeskätt oluliselt kehvem visketäpsus - mängust tabas VEF viskeid 50%-ga, Ogre vaid 36%-ga.

Nii VEFil kui Ogrel on nüüd tabelis 22 võitu ja 2 kaotust. Eesti klubidest on Kalev/Cramo (19-3) kolmas, play-offi kohal on ka viiendal real asuv Rapla Avis Utilitas (11-12) ning neile järgnevad Rakvere Tarvas (10-11) ja Pärnu Sadam (11-13).