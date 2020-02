Valga-Valka saatus ripub juuksekarva otsas: klubi on valla toetuseta, sest vajaliku taotluse esitamisega jäädi taas hiljaks

"Klubil on käsil väga keeruline aeg, otsime uusi võimalusi, et saaks ikkagi tegevust jätkata," rääkis Valga linna spordijuht, linna spordiasutusi haldava Valga Sport juhataja Meelis Kattai Delfile. "Veel täna hommikul kella üheksani pingutasime, et oleks õhtuks ikka võistkond olemas."

"Töötame selle nimel, et leida lahendusi rahalistele probleemidele. Ma ei julge mitte midagi praegu lubada," vastas Kattai küsimusele, kui suur on võimalus, et klubi suudab hooaega jätkata.

Mitu mängijat on juba klubi juurest lahkunud. Lisaks ei kuulu enam meeskonna nimekirja ka serblasest peatreener Marko Zarkovic. "Peame praegu mitme mängijaga läbirääkimisi, et nad meiega ikkagi jätkaks. Keeruline on isegi öelda, palju meil hetkel mehi alles.

Piirilinna klubi on finantsiliselt väga keerulises olukorras. Üks põhjus seisneb selles, et meeskond pole tänavu Valga vallavolikogult veel 33 000 euro suurust toetust saanud. Kui varasematel aastatel pole klubil toetuse saamisega probleeme olnud, siis tänavu pole veel otsust toetuse kinnitamiseks tehtud.

Milles seisneb asi? "Esialgne kuupäev lükkus edasi ning uuesti võetakse Valga-Valka toetus kõne alla 28. veebruaril toimuval vallavolikogu istungil," lisas Kattai. "Mingitel põhjustel on tänavu toetuse lubamise osas volikogust vastuhääli tulnud."

28. veebruarini aga BC Valga-Valka/Maks&Mooritsal aega pole. "26. veebruaril ootab meid ees kohtumine TalTechiga. Kui me ka sinna mängule võistkonda välja ei suuda panna, saame automaatselt disklahvi."