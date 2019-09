Uus korvpallihooaeg toob Delfi TV-sse kolm mängudeõhtut nädalas

Kui veel eelmisel hooajal võis Delfi TV vahendusel otsepildis näha kõiki kõrgliiga kohtumisi, siis tänavu otsustati ülekannete arvu vähendada.

Eesti Korvpalliliidu peasekretäri Keio Kuhi sõnul on sellel mitu põhjust. "Soovime ülekannete kvaliteeti tõsta, millele annavad oma panuse ka uued robotkaamerad. Hooaja jooksul lisandub korvpallistuudio, mis loob korvpallihuvilisele lisandväärtust täiendava analüüsi näol. Toome fookusesse konkreetsed mängupäevad ja eetrisse lähevad kõige rohkem intriigi pakkuvad vastasseisud. Mänge on küll vähem, aga kvaliteet tõuseb."

Delfi tegevtoimetaja Tarmo Paju sõnul on kindlate "mänguõhtute" loomise taga soov tõsta ühelt poolt ülekannete kvaliteeti, aga ka tähtsust.

"Kindlate ülekandeõhtutega loodame tekitada vaatajates nii harjumuse kui ka ootuse – arvestada, et kolmapäeviti, laupäeviti ja pühapäeviti on mitmete toimuvate mängude seast välja valitud just atraktiivsemad. Samas jõuavad Delfi vahendusel vaatajateni paremad palad ka kõikidest nendest mängudest, mida otseülekannete vahendusel ei näe."