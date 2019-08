Üllatus: Rain Veideman naaseb kodumaale ja liitub Rakvere Tarvaga!

Veidemani leping lubab tal välismaalt tueva pakkumise korral meeskonnast lahkuda. "Siht on pääseda ikkagi välisklubisse, kuid sarnaselt eelmisele hooajale, alistan Eestist," sõnas mullu Rapla AVIS Utilitases hooaega alustanud ning Itaalia esiliigas lõpetanud mees. Piiri, mis ajani ta võib lahkuda, pole tagamängija sõnul fikseeritud.

Veidemani jaoks on osalt tegu juurte juurde naasmisega: kuigi meistriliiga debüüdi tegi ta 2008. aastal Kuremaa särgis, mängis ta end tõeliselt pildile just toona Andres Sõbra juhendatud Tarva särgis. Praegune RSK Tarvas on sealjuures juriidiliselt teine klubi ning tõusis Eesti-Läti ühisliigasse alles algavaks hooajaks.

"Saan aidata meeskonda, kus ma ise kunagi alustasin," märkis Veideman ning lisas, et Tarvasse minekul polnud tal meeskonna taseme suhtes kõhklusi. "Meistriliiga jaoks uude meeskonda minek on põnev. Samas on ju kõik seal kossumehed. Seni pole ma veel Tarva treeningutel osalenud, liitun meeskonnaga esmaspäeval."

Veideman ei plaani päriselt Rakverre kolida, vaid kavatseb eldada vaheldumisi Tallinnas ja vanemate juures Haljalas. "Sellega ei ole probleemi, saan perekonna sinna kaasa võtta," rääkis hiljuti isaks saanud korvpallur.