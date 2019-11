ÜLEVAADE | Maarjamaa korvpallurid on vallutanud Eesti-Läti liiga skooritegijate tabeli

Esimese 20 sekka mahuvad veel 11. positsioonil olev Tanel Sokk (Tallinna Kalev/TLÜ + Tartu Ülikool, 14,7), 13. kohal paiknev Robert Valge (Tartu, 14,4) ja 20. tabelireal olev Sten Olmre (TalTech, 13,7).

Hooaja 2018/2019 lõpetas Eesti palluritest kõrgeimal kohal Veideman (Rapla, 17,8). Tõsi, Eesti-Läti liigas piirdus ta vaid 11 mänguga ja läks siis Itaalia esiliigasse. Sarnane stsenaarium võib korduda ka tänavu.

Rain Veideman (palliga) Rakvere Tarva särgis. Foto: Jaanus Lensment

Toomas Raadik (TalTech, 17,7) oli seitsmes ja Hermet (16,3) kaheksas.

Eestlaste esiletõusule on kaasa aidanud Läti klubide sisemine ühtlustumine. Mullu troonis punktiviskajate tabelis Liepaja ameeriklane Justin Johnson (20,9), nüüd Ventspilsis mängiv Janis Kaufmanis viskas Valmiera eest keskmiselt 19,8 punkti ja Riia VEF-iga lepingu sõlminud Verners Kohs tõi Jekabpilsile 12 kohtumises 19,7 punkti. Selliste numbriteni pole tänavu keegi küündinud.

Teistes kategooriates on seis nii ja naa. Lauapallide hankimises on vigastuspausil viibiv Erik Keedus keskmiselt seitsme lauaga 15. kohal, rohkem eestlasi 20 seas polegi. Lätlasi on seal aga lausa üheksa.

Erik Keedus enne 2020. aasta algust mängida ei saa. Foto: Siim Solman

Resultatiivsetes söötudes on Siim-Markus Post (Pärnu, 6,6) neljas, Rait-Riivo Laane (Rapla, 5,8) viies, Norman Käbin (TalTech, 5,4) kuues ja Tanel Sokk (5,1) kaheksas.