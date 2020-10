Toomas Annuk 50 punkti visanud Rapla kaotusest: tegime lauslollusi, see on nii häbiväärne lugu

Rapla juhtis poolajaks 33:21. Mäng lasti käest neljandal veerandajal, mis kaotati TalTechile 7:18.

"See lõpu jama... vaimne surve murdis mõne mehe ära. Loodame, et mõne mehe puhul on see noorusest tulenev. Mõnel kogenumal mehel, ma ei oska öeldagi, millest see tuli. Tehti lauslollusi. Siin ei olegi millegi taha pugeda. See on nii häbivääne lugu," rääkis Annuk intervjuus Rapla võistkonna Facebooki lehele.

"Seni on meid aidanud korvialune, oleme sealt punkte saanud. Seekord nulliti meid korvi alt täielikult ära, siin ei olegi midagi rohkem kommenteerida," lisas ta.

Raplal on tabelis üks võit ja üks kaotus. Pühapäeval alistati võõrsil 89:81 Rakvere Tarvas.