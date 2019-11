TIPPHETKED | Valmiera vastu magusa võidu võtnud Tartu Ülikool lõpetas neljamängulise kaotusteseeria

Avaveerandaeg lõppes tartlaste kasuks 24:15. Teisel veerandil suutsid Valmiera mängumehed kaotusseisu vähendada ning poolajale mindi 37:37 viigiseisus. Teist poolaega alustas jälle paremini Tartu, kui viimaseks veerandiks mängiti endale kätte edu 55:48. Valmiera tuli lõpus veel järgi ning vaid 4 sekundit enne normaalaja lõppu oli neil võimalus seis viigistada, aga viimane rünnak luhtus ning Tartu sai lõpuks napi võidu.

Tartlaste eest sai kaksikduubli kirja Adomas Drungilas, kelle arvele kogunes 17 punkti ja 11 lauapalli. Robert Valge tõi 16, Robin Kivi 11 silma. Valmiera resultatiivseim oli 12 silmaga Valters Veveris.

Tartu Ülikool sai nelja kaotuse hooaja teise võidu. Valmieral on samuti kaks võitu, kaotusi aga kuus.

Kohtumine täispikkuses:





ENNE MÄNGU:

Tartu meeskond võitis hooaja avamängus BC Valga-Valka/Maks&Mooritsat 90:84, kuid seejärel on saadud neli kaotust. Läti Ülikoolile jäädi alla 59:65, Kalev/Cramole 71:94, Pärnu Sadamale 77:85 ja viimati Tallinna Kalev/TLÜ-le 68:73. Adomas Drungilas on visanud keskmiselt 17,6 punkti, võtnud 10,6 lauapalli ja andnud 3,4 korvisöötu.

Seitse mängu pidanud Valmiera on võitnud neist kaks - TalTechi ja Läti Ülikooli vastu. Kindlad kaotused on all Pärnu Sadamalt (64:89), BK Ventspilsilt (72:107) ja BK Ogrelt (68:114). Raplale kaotati 68:73 ja Rakvere Tarvale 89:95. Edmunds Elksnis on visanud keskmiselt 15 punkti ja andnud 7,7 korvisöötu. Klavs Dubults on võtnud 8,7 lauapalli.

Eelmisel hooajal jäid omavahelised mängud 2:0 Valmiera kasuks, vastavalt 106:98 ja 76:70.