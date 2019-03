TIPPHETKED | Valga-Valka šokeeris Tartut, Vene sõnul jooksis meestel lõpus juhe kokku

Tartu juhtis veel viimase veerandi keskel 70:60, aga siis algas Valga-Valka suur tagasitulek. Miglinieks tabas kaugviske, Dashawn King säras pealtpanekuga ning pärast Lynden Bernard Rose'i lähiviset oli 19 sekundit enne lõppu vahe sulanud vaid kahele punktile.

Tartu polnud kolm minutit järjest korvi saanud, kuid endiselt olid nende käes kõik võiduvõtmed. Egert Haller saatis Arnas Velicka vabaviskejoonele, kuid leedukas eksis mõlemal. Valga-Valka sai rünnaku üles võtta, kaugelt pääses viskele Miglinieks ja tabas ning piirilinna meeskond juhtis 72:71. Kaks sekundit jäi veel mängida, aga Velicka raske kolmepunktivise ei tabanud.

Valga-Valka resultatiivseim oli King 17 punktiga, Timo Eichfuss tõi 15 ja Rose 14 silma. Velicka kogus kodumeeskonna tulemuslikumana 22 punkti, andis seitse resultatiivset söötu ja võttis kuus lauapalli. Kaksikduubli teinud Julius Kazakauskase arvele kogunes 18 punkti ja 14 lauda.

Tartu peatreeneri Priit Vene hinnangul ei mängitud lõppu kuigi õnnestunult. „Jäime lõpuminutitel nende mängu kinni ega loonud enam teravust. Kui me ka lõpuks saimegi vabaviskeid, siis panime need mööda. Lõpusekunditel jooksis väljakul ka juhe kokku ja tegelikult ei oleks tohtinud Valgale lõpus rünnakut jäädagi. Aga nii see mäng läks ja nüüd peame järgmise nädala lõpus näitama Lätis sisu, et play-offi koht kindlustada,“ sõnas Vene.

Tartu tabas mängust 63-st viskest vaid 23 (36%), kuid võitis lauavõitluse 44:34.

Tartu Ülikool jagab nüüd 13 võidu ja 13 kaotusega Jurmalaga 6.-7. kohta, Valga-Valka (7-19) on 13.

Timo Eichfussi intervjuu: