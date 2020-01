TIPPHETKED | Teisel poolajal vahe sisse teinud Pärnu Sadam võttis TalTechilt revanši

Võitjate resultatiivseim oli Lauris Blaus 21 punkti, 8 lauapalli, 2 vaheltlõike ja 2 blokeeritud viskega. Marko Stojadinovic ja Siim-Markus Post lisasid mõlemad 20 punkti. TalTechi kasuks tõid Gregor Arbet ja Oliver Metsalu 21 punkti.

Pärnu on 18 mänguga kogunud 8 võitu, TalTech on saanud 17 mängust 5 võitu. Tabelis on Pärnu kaheksandal ehk viimasel play-off'i viival kohal, TalTech jätkab 13. positsioonil.

Hooaja esimese omavahelise mängu võitis TalTech 94:83.

Kell 19 mängivad Eesti-Läti liigas Valmiera ja Rakvere Tarvas. Kohtumine peetakse Lätis.