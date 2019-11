TIPPHETKED | Teisel poolajal Tarva vastu paremuse maksma pannud Kalev/Cramo teenis hooaja kuuenda võidu

Kalev/Cramo on samuti kuus mängu pidanud ja neist viis võitnud. Ainus kaotus saadi hooaja teises matšis võõrsil Jurmalalt 56:68. Paremus on pandud maksma BC Valga-Valka/Maks&Mooritsa, Tartu Ülikooli, Pärnu Sadama, AVIS UTILITAS Rapla ja Läti Ülikooli vastu, kusjuures iga kohtumine on võidetud vähemalt 23 punktiga. Sander Raieste on visanud keskmiselt 12,0 punkti. Eelmises mängus debüteerinud Jonathan Leon Holton on 10 lauapalliga tiimi parim ja Aigars Škele on jaganud 3,8 korvisöötu.