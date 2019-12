TIPPHETKED | Tartu Ülikool võttis võõrsil Rakvere Tarva üle magusa võidu

"Tartu kontrollis esimest poolaega. Kahel korral kolmandal veerandajal nad pakkusid võimalust ja korra ka neljandal. Saime ette, aga siis tegime täislollusi. Oli teada, et Hermet, Valge ja Sokk viskavad. Puupead oleme, jätsime nad ikka vabaks," rääkis Tarva tagamängija Saage. "Meie alustasime väga kehvalt, liiga individuaalselt. Kõik tahtsid kangelased olla. Hea, et üldse kuue peale poolajaks saime. Sellist mängu, nagu Ventspilsi vastu oli, ei suutnud me näidata. Eks täna võrdsete võitlus oli, ega nii ka nüüd pole, et kõigile paneme ära. Väsimuse taha pugeda ei saa. Ütlesin kohe pärast Ventspilsi mängu, et päris nii pole, et nii hakkabki olema. Arvan siiski, et midagi kurta ka pole, oleme seitse võitu saanud."

"Raske mäng tõesti, just emotsionaalselt ja füüsiliselt. Alguses tulime hästi peale ja nemad võib-olla ka ehmatasid ära. Olime kümnega ees ja tegime neli pallikaotust järjest, mille pealt lasime nad mängu tagasi. Nii ta läkski mängu lõpuni välja," ütles Tartu Ülikooli mängumees Hermet. "Suutnuks me mõõna ära hoida, oleks kergemini läinud, aga vähemalt tuli võit. Me ei andnud vaimselt alla, ei lasknud pead norgu ja püüdsime edasi. Nende kaitse on selline, et võib rivist välja lüüa, aga sellega ei saa põhjendada meie eksimusi. See oli ülioluline võit, võib-olla selle hooaja magusaim võit. Oli raske periood selja taga. Kiidan kogu meeskonda, kõik suutsid end kokku võtta. Enne seda väikest puhkust oli meil seda võitu väga vaja."

Tabeliseis