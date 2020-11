TIPPHETKED | Tartu Ülikool alistas taas Kalev/TLÜ, Raley-Ross jäi kuivale!

Tartu kangelaseks tõusis William Rayman, kes tõi 33 punkti (visked mängust 10/14) ja võttis kaheksa lauapalli. Kaksikduubli teinud Tomas Balciunas lisas võitjate kontosse 12 punkti ja 11 lauda.

Kalev/TLÜ resultatiivseim oli Karl-Johan Lips 24 punktiga. Kalevlaste senine suurim korvikütt - keskmiselt 22 punktiga - Brandis Raley-Ross viskas kõik 13 viset mööda (!) ja jäi 38 mänguminuti jooksul kuivale. Küll võttis Raley-Ross kümme lauapalli ja jagas kuus resultatiivset söötu.

Tartul on nüüd tabelis neli võitu ja kolm kaotust, Kalev/TLÜ-l kaks võitu ja seitse kaotust. Hooaja esimeses omavahelises mängus teenis Tartu võõrsilt võidu tulemusega 100:73.

Tartu peatreener Toomas Kandimaa sõnas kohtumise järel: „Saime Rossi täna ohjes hoitud, aga eks teisipidi tähendas see seda, et Kalevi teised mängijad hakkasid rohkem pahandust tegema. Püüame rünnakuid kontrollida, et ei tuleks pallikaotuseid. Selle võrra ei ole mängupilt võibolla nii atraktiivne ja jääme aeg-ajalt rünnakutel hätta, aga see on hästi, et täna kogunes pallikaotuseid vähe."

