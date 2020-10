TIPPHETKED | Tartu noor meeskond purustas Tallinna Kalev/TLÜ koguni 27 punktiga

Kui avaveerand kuulus Kalevile 24:22, siis poolajavileks juhtis Tartu 45:40 ja kolmanda perioodi järel oli külaliste edu 74:66. Kohe lõpuveerandi avaminutitega kasvatasid tartlased vahe 14-punktiliseks (80:66) ega lasknud enam Kalevit järele. Lõpuks kuulus viimane periood külalistele lausa 26:7!

Võitjate resultatiivseim oli keskmängija William Rayman, kes viskas koguni 34 punkti ja võttis 11 lauapalli. Ameeriklasest tagamängija Channel Banks lisas 18, Oliver Suurorg 15 ja Robin Kivi 10 punkti.

Kalev/TLÜ parim oli Emmanuel Wembi 19 punkti ja 17 lauapalliga.

Kui Tartu tabas kaugviskeid 48%-ga (12/25), siis kodumeeskond vaid 23%-ga (5/21). Üldse oli külaliste visketäpsus mängust suurepärane 53%, Kalevil aga 40%.

Peatreenerina esimese liigavõidu võtnud Toomas Kandimaa sõnul ei maksa tänase skoori põhjal veel suuri järeldusi teha. „Enne mängu rõhutasime alguse tähtsust ja esimesel poolajal oli närvilisust omajagu nii mängijatel kui treeneril. Suutsime hoida kaitses agressiivsust ja kuigi nad said palju vabaviskeid, siis lõpuks sai see surve ikkagi maksma,“ sõnas Kandimaa. „Arenguruumi on küllaga, aga kindlasti on hooaega hea võiduga alustada. Päris õiget vahekorda need tänased lõpunumbrid ei näita, sest nad murdusid lõpus ja vahe läks suureks. Kolmapäeval on järgmine mäng Pärnus ja küllap nad on mänguks paremini valmis.“

Mängu eelvaade



Eelmise hooaja koosseisust on Kalev/TLÜ-s jätkamas Mario Paiste, Karl-Johan Lips ja Ron Pehka. Eestlastest on pärast mõnda aastat tagasi Martin Jurtom. Pärnu Sadamast saabus tagamängijate osakonda Siim-Markus Post ja pikalt Tartut esindanud Kent-Kaarel Vene on samuti uueks liitujaks. Välismaalastest on võistkonda tugevdatud lisaks Wembile ja Rossile veel leedulasest keskmängija Tomas Zdanaviciusega ning mängujuhi kohale on palgatud tema kaasmaalane Mantvydas Staniulis.

Tartu on hooajale vastu minemas peamiselt oma noortega. Kui Robert Valge siirdus Pärnusse ja Tanel Sokk Taltechi, siis Kregor Hermet esindab nüüd Kalev/Cramot ja karjäärile pani punkti Timo Eichfuss. Oluliseks korvialuseks jõuks olnud Adomas Drungilas on praeguseks maandunud Islandi kõrgliigas. Välismaalastest on meeskonda toodud leedulasest suur äär Tomas Balciunas ja kaks ameeriklast: tagamees Channel Banks ja keskmängija kohta täitev Will Rayman.