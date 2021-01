TIPPHETKED | TalTech sai Rakvere Tarva vastu kolmanda järjestikuse võidu

Külalised Rakverest võitsid avaveerandi 21:20, kuid poolajaks juhtisid juba võõrustajad 41:32. Kolmanda veerandiga suutis Tarvas vähendada kaotusseisu viiepunktiliseks (60:65). TalTech suutis viimasel veerandil väikest edu hoida ning võtta lõpuks võidu numbritega 90:85.

TalTechi poolelt jõudsid viis meest kahekohalise punktiarvuni. Oliver Metsalu viskas 16, Sander Viilup 15 ja Erik Keedus 14 punkti. Kristjan Kangur lisas 11, Karl Andres Matute Perner 10 silma. Kangurit jäi kaksikduublist lahutama üks lauapall.

Tarva poolelt viskasid Tormi Niits ja Kristaps Gluditis 18 silma. Niitsu arvele jäi ka üheksa lauapalli. Egert Haller ja Sten Saaremäel tõid 12 punkti, Devin Lee Harris lisas 11 silma.

TalTech ja Tarvas mängisid omavahel tänavu neljandat korda, pealinnaklubile oli see omavahelises seerias kolmandaks järjestikuseks võiduks. TalTechi saldoks on kaheksa võitu ja kümme kaotust. Tarva arvel on seitse võitu ja üheksa kaotust.

ENNE MÄNGU:

TalTech ja Tarvas kohtuvad sel hooajal neljandat korda. Hooaja esimese omavahelise mängu võitis Rakvere 82:68. Teises ja kolmandas mängus oli TalTech parem vastavalt 73:71 ja 79:70.

Tabelis on Tarvas seitsme võidu ja kaheksa kaotusega Eesti klubidest neljas, TalTech on seitsme võidu ja kümne kaotusega viies. TalTechi võidu korral positsioonid vahetuksid.