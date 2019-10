TIPPHETKED | TalTech sai hooaja esimese võidu, Pärnu peab Tallinnast kaotusega lahkuma

Võitjate kasuks viskas kapten Sten Olmre 18 punkti, Joonas Järveläineni arvele jäi 15 silma. Pärnu resultatiivseim oli Jeremiah Paige 20 punktiga, Lauris Blaus lisas 15 punkti ja 9 lauapalli.

TalTechil sai kahe kaotuse kõrvale esimese võidu, Pärnul on kaks võitu ja kaks kaotust.

ENNE MÄNGU:

TalTech BC - Pärnu Sadam

16.10.2019, kell 18:45, Tallinn, TalTech Spordihoone

TALTECH-i hooaeg on alanud kahe kaotusega. Põnevusmatšis tuli tunnistada VALMIERA GLASS VIA 103:100 paremust ning võõrsil oli Jurmala neist selgelt 93:57 parem. Joonas Järveläinen on seni toonud keskmiselt 21,0 punkti. Rait Tammet on võtnud 4,5 lauapalli ja Norman Käbin jaganud 6,0 korvisöötu.

Pärnu teenis hooaja esimeses mängu 89:64 võidu VALMIERA GLASS VIA üle ning võõrsil alistati 74:61 Rakvere Tarvas. Kolmandas mängus tuli koduplatsil BK Ventspilsilt vastu võtta aga 76:110 kaotus. Testperioodil viibiv 32-aastane lätlasest korvialune jõud Ernests Kalve on visanud tiimi parimana keskmiselt 15,0 punkti ja võtnud 7,5 lauapalli. Siim-Markus Post on jaganud 5,3 korvisöötu.

Eelmisel hooajal jäid omavahelised mängud TALTECH-i kasuks 2:0, tulemustega 70:48 ja 91:84.