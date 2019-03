TIPPHETKED | TalTech lõpetas Eesti-Läti liiga põhihooaja ilusa võiduga

TALTECH-i parimad punktitoojad on siiani olnud Toomas Raadik ning Jaan Puidet keskmiselt 17,6 ja 13,4 punktiga. Puidet ja Levi Martin Giese'i on võtnud vastavalt 6,7 ning 6,4 lauapalli. Valga-Valka eest on Lynden Bernard Rose Jr visanud 13,3 ja Dashawn King 11,3 punkti. Rose'i nimel on ka 7,0 lauapalli ja Sade Aded Hussein on neid kätte saanud keskmiselt 6,3.

Betsafe Jurmala - Tartu Ülikool

23.03.2019, kell 18.00, Jurmalas valsts gimnazijas sporta zale

Ülekanne: Delfi LV

Tartu (13-14) ja Jurmala (13-14) jaoks algas tänavune hooaeg just omavahelise mänguga 29. septembril. Tartu asus 20:17 juhtima ning teisel veerandajal pandi Jurmala paika, kui visati 22 silma viie vastu ning poolaeg võideti 42:22. Kolmanda veerandajaga õnnestus Jurmalal küll neli punkti veel tagasi mängida, aga tartlased kompenseerisid selle viimasel neljandikul ning teeniti lõpuvile kõlades 79:59 võit. Märt Rosenthal viskas Tartu poolelt koguni 30 punkti. Kristaps Mediss jõudis Jurmala ridadest 17 punktini.

Viimati pidi Tartu Riia VEF-ilt vastu võtma koguni 58-punktilise kaotuse. Jurmalaga mängus ei tee Tartu poolelt kindlasti kaasa Tautvydas Šlezas ning küsimärgi all on ka Julius Kazakauskase osalemine. Kui Tartu võidab, on kuues koht kindlustatud. Muul juhul võib tekkida olukord, kus neil, AVIS UTILITAS Raplal (kohtub viimases mängus Läti Ülikooliga) ja Pärnu Sadamal või Tallinna Kalev/TLÜ-l on ette näidata 13 võitu.

Niinimetatud surnud ringi korral, kui 24. märtsil alistaks Kalev/TLÜ Pärnu, jääks Rapla (omavaheliste mängude saldo 2:2) kaheksandaks ja Tartu (3:1) seitsmendaks ning Kalev/TLÜ (1:3) play-offist välja. Kui pärnakad peaksid Kalev/TLÜ-st paremad olema, platseerub Rapla (3:1) seitsmendaks ja Tartu (2:2) kaheksandaks ning Pärnu (1:3) jääks play-offist eemale. Jurmala kaotuse ning Kalev/TLÜ võidu korral oleks Jurmala (3:1) seitsmes ning Kalev/TLÜ (2:2) kaheksas, mis tähendaks, et Rapla (1:3) play-offi ei saaks. Jurmala kaotuse ja Pärnu võidu puhul oleks neil ja Raplal saldoks 2:2 ning sel juhul saaks määravaks korvide vahe.