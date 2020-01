TIPPHETKED | Tallinna Kalev/TLÜ ladus TalTechi korvi palle täis

Kalev/TLÜ resultatiivsemad olid Mareks Jurevicus 21, Ronald McGhee 20 ja Michael Buchanan ning Kaido Saks 15 punktiga. Buchanani arvele jäi ka 13 lauapalli.

Kaotajatele tõid Oliver Metsalu 20, Joonas Järvelainen 19 ning Sander Viilup 16 punkti.

Kalev/TLÜ tõusis kuue võidu ja kümne kaotusega turniiritabelis üheksandaks. TalTech on viie võidu ja 11 kaotusega 13. kohal.

ENNE MÄNGU:

TalTech - Tallinna Kalev/TLÜ





08.01.2020, kell 19:00, Tallinn, TalTech Spordihoone

Ülekanne: Delfi TV

TalTch on saanud 15 mängust viis võitu. Detsembris kaotati võõrsil Läti Ülikoolile 63:71, Riia VEF-ile 69:74 ja BK Ventspilsile 83:95. Uue peatreeneri Kris Killingu käe all suudeti aga kaotusteseeria lõpetada, kui võõrsil alistati lisaajal 106:104 Valmiera. Joonas Järveläinen on visanud meeskonna parimana keskmiselt 16,7 punkti. Oliver Metsalu on võtnud 5,0 lauapalli ja Sten Olmre on andnud 3,1 korvisöötu.

Kalev/TLÜ saldo on samuti viis võitu ja kümme kaotust. Möödunud kuul seljatati kolme punktiga Pärnu Sadam ja 11 punktiga BC Valga-Valka/Maks&Moorits. Võõrsil jäädi 80:83 aga Läti Ülikoolile alla ning AVIS UTILITAS Rapla vastu saadi kirja 12-punktiline kaotus. Martynas Mažeika on visanud meeskonna parimana keskmiselt 19,9 punkti ja andnud 4,4 korvisöötu. Michael Kyre Buchanan on võtnud 8,1 lauapalli.

Hooaja esimese omavahelise mängu võitis Kalev/TLÜ 98:77.