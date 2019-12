TIPPHETKED | Tallinna Kalev alistas lisaajal Pärnu, leedulane hullas

Võitjate poolel hullas leedulane Martynas Mazeika, kelle kontole kogunes 36 punkti. Lisaks võttis ta kuus lauapalli ja andis kuus resultatiivset söötu. Tema takistamisel tehti kokku kümme viga.

Mazeika oli lõpuks ka meheks, kes vormistas Kalevi võidu. Kolm sekundit enne lisaaja lõppu tabas just tema otsustava kaugviske.

Mareks Jurevicus lisas 16, Karl-Johan Lips 14 ning Michael Balogun 14 punkti.

Pärnule tõid Marko Stojadinovic 28, Lauris Blaus 25, Ivars Zvigurs 19 ning Siim-Markus Post 16 punkti. Lisaks andis Post koguni 14 resultatiivset söötu.

Turniiritabelis on Kalevil neli võitu ja kaheksa kaotust, mis annab Tartu Ülikooliga kümnenda koha jagamise. Pärnul on viis võitu ja üheksa kaotust. Selle näitajaga ollakse üheksandad.

ENNE MÄNGU:



Tallinna Kalev/TLÜ - Pärnu Sadam

08.12.2019, kell 19:00, Tallinn, Sõle Spordikeskus

Ülekanne: Delfi TV

Kalev/TLÜ on 11 mängust kätte saanud kolm võitu. 23. novembril lõpetati neljamänguline kaotusteseeria ning VALMIERA GLASS VIA alistati 98:79 ja viimati oldi TALTECH-ist 98:77 paremad. Martynas Mažeika on visanud keskmiselt 16,8 punkti. Michael Kyre Buchanan on kätte saanud 8,5 lauapalli ja Mareks Jurevicus andnud 3,1 korvisöötu.