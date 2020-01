TIPPHETKED | Rapla alistas leegionäride toel võõrsil TalTechi ja kerkis valitseva meistri kannule

TalTech võitis avaveerandi 24:20, aga poolajaks oli juba seis viigis 42:42. Kolmandal veerandajal pääses TalTech ette 47:44, aga sellele vastas Rapla 12:0 spurdiga. Üheksapunktilist edu hoidsid külalised perioodi lõpuni.

Viimasel perioodil suutis TalTech mängu tagasi tulla ning korra jõuti vaid ühe silmaga kaugusele. Rapla siiski eduseisu kordagi ei loovutanud ja tasavägine kohtumine võideti lõpuks 98:90.

Rapla eest säras Devaugntah Williams, kes viskas 24 punkti, võttis 7 lauapalli ja andis 4 tulemuslikku söötu. Montae Glenn sai kirja kaksikduubli, visates 19 punkti ja korjates 13 lauapalli. Indrek Kajupanga arvele jäi 13 silma. TalTechi resultatiivseim oli Joonas Järvelainen 24 silmaga, Sten Olmre lisas 17 punkti.

Raplale oli see 7 kaotuse kõrvale 11. võiduks. Toomas Annuki hoolealused hoiavad liigas viiendat kohta, valitsev meister BK Ventspils on vaid ühe võidu kaugusel. 12. positsioonil oleval TalTechil on nüüd kirjas viis võitu ja 13 kaotust.

Täispikkuses: