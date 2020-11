TIPPHETKED | Rakvere Tarvas purustas Tartu Ülikooli 21 punktiga

Suure osa esimesest veerandist püsis mäng tasavägine, aga viimase paari minutiga tegi Tarvas Sten Saaremäeli vedamisel 11:2 spurdi ja lõpetas esimese perioodi 31:22 eduseisus.

Teisel veerandil ei suutnud tartlased kuidagi külaliste rünnakuhoogu pidurdada ja nii venis vahe järjest suuremaks. Will Raymani ja Hendrik Eelmäe korvid tõid küll pisut leevendust, aga poolajavileks näitas tabloo Rakvere Tarva 62:42 edu. Külaliste head viskepäeva tõestas ka esimesel poolajal tabatud kümme kaugviset.

Poolajal vaatasid tartlased oma kaitsekonspektid üle ja kolmanda veerandi alguses tõi see ka edu. Paari minutiga tehti 8:0 spurt. Aga järjest sisse lipsanud pallikaotused andsid külalistele lihtsaid korve ja nii ei suutnud tartlased kuidagi end mängu tagasi saada. Viimasele veerandile mindi Tarva 74:60 juhtimisel.

Neljandal veerandil sai Tartu küll tänu individuaalsetele lahendustele korve, aga korralikust lõpuspurdist ei tulnud midagi välja. Kuigi tartlased suutsid teisel poolajal kinni võtta Tarva kaugvisked, siis leidsid virulased üles oma korvialused mängijad ja punkte tuli sealtki. Mängu lõpuvile kõlades olid tablool Tarva kindlad 93:72 võidunumbrid.

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa suurim punktitooja oli juba harjumuspäraselt William Rayman 25 punkti ja 10 lauapalliga. Hendrik Eelmäe lisas 14 punkti ja viis lauapalli. Oliver Suurorg viskas 10 punkti. Värske täiendus Charles Barton alles otsis oma mängurütmi ja viskas seitse punkti.

Rakvere Tarva parim oli Riley Hayes 21 punkti ja seitsme lauapalliga. Seitsmest kaugviskest viis tabanud Egert Haller lõpetas 17 punkti, kuue lauapalli ja viie korvisööduga. Sten Saaremäel viskas 15, Devin Harris 13 ja Renato Lindmets 12 punkti.

Tartu meeskonna peatreeneri Toomas Kandimaa sõnul sai määravaks kehv esitus kaitses. "Saime hea õppetunni, et kui kaitses kohe alguses pingutama ei hakka, siis mängud lõppevadki nii. Kõik hakkab üks-üks kaitsest pihta. Kui keegi eksib, siis peavad teised päästma hakkama ja Tarvas kasutas selle täna hästi ära. Nad said mängida sellist mängu nagu tahtsid ja seda meil hiljem tagasi teha oli väga keeruline. Me ei ole nii head viskajad, et suudaks visata 93 punkti mängust, peame suutma ikka kaitsega mängu kontrollida," sõnas Kandimaa Tartu meeskonna pressiteate vahendusel.