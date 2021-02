TIPPHETKED | Rakvere Tarvas pani Pärnu Sadama korralikult paika

Tarvas juhtis avaveerandi järel 23:22 ning poolajaks oli nende eduseis 49:41. Teisel poolajal oli Tarvas aga ülivõimas. Kui kolmanda veerandaja võitis Tarvas 23:8, siis viimasel oldi vastasest üle 24:7.

Tarvale tõid Devin Lee Harris 20, Rihards Kuksiks 17 ja Egert Haller 15 punkti. Pärnu parim oli Robert Valge 12 silmaga.

Turniiritabelis on Pärnul nüüd 17 võitu ja viis kaotust. Tarval on aga kirjas üheksa võitu ning üheksa kaotust. Turniiritabeli Eesti osas on Pärnu teisel ja Tarvas neljandal kohal.

Enne mängu:

Pärnu on 21 mänguga teeninud 17 võitu. Rakvere 17 mänguga saanud kirja kaheksa võitu. Viimati sai Rakvere omavahelises mängus napi 86:84 võidu. Pärnu alustas kohtumist paremini ja avapoolaeg võideti 43:35. Kolmandal veerandajal õnnestus aga Rakverel vahet kahe punkti võrra vähendada ning 6.51 enne lõppu jõuti ka 65:65 viigini. Tasavägine mäng jätkus ja 41 sekundit enne lõpuvilet oli Rakvere 84:81 peal. Edon Maxhuni viigistas kaugviskest seisu, aga lõppsõna jäi Rakvere tagamehele Kristaps Gluditisele, kes keskpositsiooniviske eelviimasel sekundil tabas ja Mihkel Kirvese kaugviskest Pärnu enam kaotust vältida ei suutnud, vahendab basket.ee.

Kristaps Gluditis viskas Rakvere poolelt üleplatsimehena 28 punkti ja andis 5 korvisöötu. Rihards Kuksiks lisas 21 punkti. Edon Maxhuni tõi Pärnu parimana 19 punkti ja andis 6 korvisöötu. Mihkel Kirves kogus 18 punkti ja võttis 14 lauapalli.

Edon Maxhuni on Pärnu parimana visanud keskmiselt 17,8 punkti ja andnud 5,1 korvisöötu. Linards Jaunzems on võtnud 8,2 lauapalli, Märt Rosenthal teinud 1,6 vaheltlõiget ja Lauris Blaus 0,9 viskeblokeeringut.

Seni ühe mängu Rakvere eest pidanud Rihards Kuksiks on meeskonna parimana visanud 21 punkti ja teinud 2 vaheltlõiget. Riley Hayes on võtnud keskmiselt 7,6 lauapalli ning Devin Harris andnud 5,5 korvisöötu ja teinud 0,5 viskeblokeeringut.

Hooaja esimese omavahelise mängu võitis Pärnu 81:69, teises oldi aga paremad 76:72.