TIPPHETKED | Pärnu Sadam purustas võõrsil Tartu Ülikooli!

Mängu saatus oli otsustatud juba kolmanda veerandaja lõpuks, kui Pärnu juhtis juba 58:31!

Võitjate resultatiivseim oli Henri Wade-Chatman, kelle arvele kogunes 18 punkti, 8 lauapalli ja 8 tulemuslikku söötu. Kaksikduubli teinud Justin Alexander Alston lisas 17 silma ja 11 lauda.

Visketabavusega suurtes raskustes olnud tartlaste eest tõid Julius Kazakauskas ja Arnas Velicka võrdselt 13 punkti.

Tartu on 12 võidu ja 12 kaotusega 7. kohal, Pärnu (11-15) on kümnes.

Tartu Ülikooli meeskonna peatreeneri Priit Vene sõnul sai määravaks kehv päev kaitses. „Täna jäime koguaeg neist takti jagu maha. Alguses lasime Pärnul lauda kontrollida ja nad said eest minema. Me ei suutnud kaitset nii kinni keerata kui vaja ja see ei võimaldanud ka meile omast kiiret rünnakut joosta. Tabelikoha ja eelmiste mängude pealt oli võibolla meil kerge võidukohustus, aga täna ei suutnud me seda täita. Teistpidi võttes, siis selline korralik äratus enne play-offe ei pruugi ka kõige hullem asi olla,“ sõnas Vene.