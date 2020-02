TIPPHETKED | Pärnu Sadam küttis koduväljakul Raplale sauna

Pärnu tegi vahe sisse juba avaveerandil, kui visati 20 punkti külaliste nelja (!) vastu. Teisel veerandajal sai Rapla juba mängu paremini käima, visates 23 silma. Poolajaks oli võõrustajate edu siiski 43:24.

Kolmanda perioodiga kasvatas Pärnu edu juba 26-punktiliseks (70:44). Viimane veerandaeg oli juba vormistamise küsimus.

Võitjate parimatena viskasid Lauris Blaus 21 ja Linards Jaunzems 20 silma, lisaks jäi viimase arvele 10 lauapalli. 15 punkti tõi Jeremiah Daniel Paige. Rapla resultatiivseim oli Devaugntah Williams 17 silmaga.

Heas hoos Pärnu üllatas viimati Riia VEFi ning on võitnud nüüdseks viimasest viiest mängust neli. Raplale oli see neljandaks järjestikuseks kaotuseks, varasemas kolmes mängus on alla jäädud vastavalt VEFile (66:73), Kalev/Cramole (68:92) ja liider Ogrele (75:89), kuid enne seda võideti viis kohtumist järjest.

Täispikkuses: