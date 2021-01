TIPPHETKED | Pärnu Sadam alistas võõrsil kindlalt Tartu Ülikooli

Pärnu resultatiivseim oli Edon Maxhuni 21 punktiga, Linards Jaunzems viskas 20 punkti, võttis 11 lauapalli, andis 4 söötu ja tegi 2 vaheltlõiget. Mihkel Kirvese arvele jäi 12 punkti ja 13 lauapalli.

Tartu kasuks viskas Robin Kivi 19 punkti. Emmanuel Wembi arvele jäi 15 punkti ning Charles Barton viskas 11 punkti ja andis 11 resultatiivset söötu.

Tartu peatreeneri Toomas Kandimaa sõnul sai määravaks kaitse ja lauavõitlus. "91 punkti on meie jaoks ikkagi liiga palju. Me ei jõua ise rohkem visata. Kaitsemäng ja lauapallid olid täna peamised probleemid. Nad said liiga palju kordusviskeid ja kasutasid need võimalused ära. Rünnaku poolel jäime alguses nende pressingu vastu hätta ega suutnud ka maa-ala ära murda. Nelja päeva pärast saame uuesti mängida ja siis on näha, kas oleme suutnud need vead ära parandada," sõnas Kandimaa pressiteate vahendusel.

Pärnu on saanud 15 võitu ja 3 kaotust, Tartu saldo on 6 võitu ja 11 kaotust.

Hooaja esimese omavahelise mängu võitis Pärnu 76:62, teises oli Tartu 88:80 parem.

