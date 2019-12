TIPPHETKED | Pärnu Sadam alistas otsustava viskega Valga-Valka

Kohtumise saatus otsustati üks sekund enne lõpuvilet, kui seisul 71:71 tegi skoori pärnakate mängumees Lauris Blaus.

Blaus oli 23 punktiga ka võitjate resultatiivseim. Siim-Markus Post lisas 14 ning Märt Rosenthal 12 punkti. Posti arvele jäi ka 9 resultatiivset söötu.

Valga-Valka edukaim oli Emils Krumins 14 silmaga.

Tartu Ülikool kaotas samal ajal koduväljakul 76:97 Ogrele.

Turniiritabelis jätkab Ogre täisedu 14 võiduga esikohal. Pärnu on kuue võidu ja üheksa kaotusega üheksas. Tartu hoiab nelja võidu ja üheksa kaotusega 11. kohta. Valga-Valka on kaotanud kõik 13 matši ning on viimane ehk 15.





ENNE MÄNGU:

Pärnu Sadam - BC Valga-Valka/Maks&Moorits

15.12.2019, kell 17:00, Pärnu, Pärnu Spordihall

Ülekanne: Delfi TV

Pärnu on 14 mängust viis võitu kogunud. 24. novembril saadi võõrsil kindel 88:70 võit Läti Ülikooli üle, kuid järgmised kaks kohtumist on kaotatud. AVIS UTILITAS Raplale jäädi kindlalt 68:86 alla ning viimati tuli lisaajal tunnistada Tallinna Kalev/TLÜ 102:99 paremust. Lauris Blaus on visanud meeskonna parimana keskmiselt 14,8 punkti ja võtnud 7,2 lauapalli. Siim-Markus Post on andnud 7,7 korvisöötu.

Valga-Valka pole ainsa meeskonnana suutnud veel võiduarvet avada ja kirjas on 11 kaotust. Viimases mängus jäädi võõrsil BK