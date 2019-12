TIPPHETKED | Magus võit: edu maha mänginud Kalev/Cramo alistas tänu viimaste sekundite pealtpanekule Ventspilsi

Kalev/Cramo asus kohtumist domineerima juba avaveerandil, mille järel juhiti 26:14. Kalevlased suutsidki eduseisu hoida ning kolmanda veerandaja lõpu eel oldi juhtimas 70:57. Seejärel tabas Ventspilsi mängumees Ryan Luther kolmanda veerandaja viimasel sekundil kaugviske ning lätlased said neljandal veerandajal mängu veelgi paremini sisse.

Viimasel veerandajal sai Ventspils ka juhtima, kuid kolm sekundit enne lõppu tõi kalevlastele võidu Michael Finke pealtpanek. Hea eeltöö tegi Kyle Vinales.

Kalevile tõid Vinales 23, Janari Jõesaar 14, Aigars Škele 13 ja Finke 12 punkti. Kaoatajate parim oli Ronalds Zakis 20 silmaga.

Turniiritabelis on Kalev/Cramo 11 võidu ja kahe kaotusega kolmas. Ventspils hoiab 10 võidu ja viie kaotusega neljandat kohta. Liidrikohta jagavad täiseduga jätkavad Riia Vef ja Ogre. Mõlemal on kirjas 15 võitu.





ENNE MÄNGU:

Ventspils on sellel hooajal võitnud kümme mängu, aga ka neli kaotanud. Kui 6. detsembril alistati koduplatsil BC Valga-Valka/Maks&Moorits 109:71, siis euromängudelt tulles heideldi võõrsil Rakvere Tarvaga ja vastu tuli võtta ootamatu 78:87 kaotus. Päev hiljem võideti TALTECH-i 95:83, kuid viimati jäädi lähirivaalile BK Ogrele 92:97 alla. Ronalds Zakis on visanud meeskonna parimana keskmiselt 13,3 punkti. Ryan Shanahan Luther on võtnud 8,2 lauapalli ja Wesley Lamar Washpun jaganud 5,3 korvisöötu.