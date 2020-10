TIPPHETKED | Kolmikduublile lähedal olnud Saimon Sutt aitas Rapla Rakveres võidule

Külalismeeskond tegi tugeva teise veerandaja ja võitis avapoolaja 42:28, kuid Rakvere vähendas kolmandal veerandajal kaotusseisu ja püsis mängus. Lõplikult Rapla siiski edu käest ei andnud ja võttis hooaja esimeses matšis võidu ära.

Rapla parimaks kerkis kolmikduublit noolinud Saimon Sutt, kes viskas 20 punkti, võttis 9 lauapalli ja andis 7 korvisöötu. Fahro Alihodzic tegi kaksikduubli 19 punkti ja 11 lauapalliga ning Roberts Freimanis kogus 18 silma ja võttis 7 lauapalli. Mario Ihring lisas 15 punkti, 4 lauapalli ja 4 korvisöötu.

Rakvere resultatiivseimana tõi kümnest kaugviskest kuus tabanud Egert Haller 22 punkti. Renato Lindmets sai kirja 16 punkti ja 6 lauapalli ning Kaido Saks lisas 13 silma. Võrdselt 11 punkti kogusid Riley Callahan Hayes ja Kristaps Gluditis, kellest viimane andis veel 8 korvisöötu.

Rapla jäi visketabavuses 51% - 43% peale ning lauavõitluses samuti 44:30 (ründelaud 13:12). Korvisööte jagasid meeskonnad võrdselt 20:20, vaheltlõikeid tegi rohkem Rakvere 6:5. Pallikaotuseid kogunes Raplal 14, Rakverel 9.

Mängu eelvaade



Eelmise hooaja tuumikust on Rakverel alles lisaks Hallerile veel Renato Lindmets ja Tormi Niits. Huvitav täiendus saabus Tallinna Kalev/TLÜ-st Kaido Saksa näol, kes küll ka varasemalt Rakveret esindanud. Pärnust lisandus pärast mitut aastat tagamängija Sten Saaremäel. Välismaalastest on Harrise kõrval koha sisse võtnud ameeriklasest keskmängija Riley Callahan Hayes ning käed on löödud veel ka tagaliinis tegutseva lätlase Kristaps Gluditisega.

Mullusest tuumikust on Raplas jätkamas Sven Kaldre ja Gregor Ilves. Eestlastest saabus juurde meistriliigas varasemalt Tallinna Kalev/TLÜ-d ja Valga-Valkat esindanud Tom Kaldre. Tagameeste sekka tuli Slovakkiast Mario Ihring ning korvialust tsooni tugevdavad 2010. aastast korvpalliliigas NBA palliva Al-Farouq Aminu noorem vend Al-Wajid, tugev lätlane Roberts Freimanis ja Kosovo päritolu britt Fahro Alihodžic.